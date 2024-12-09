Високі націнки на ліки, надмірна кількість аптек та непрозорість ціноутворення та економічні труднощі значної частини населення потребують реакції з боку уряду та, зокрема, Міністерства охорони здоров’я України щодо обмеження роздрібних націнок на лікарські засоби. Попри критику з боку аптечного бізнесу, регулювання націнок відповідає інтересам споживачів, міжнародній практиці та забезпечує баланс між соціальною відповідальністю та економічною стабільністю, кажуть експерти.

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За даними звіту «Здоров'я з першого погляду», за останні два роки націнка дистриб'юторів та аптек на ліки зробила їх недоступними для значної частини населення. Націнка на різні препарати коливається від приблизно 13% до майже 80% залежно від аптеки та каналу замовлення (онлайн або в аптеці). Таким чином, найменш забезпечені громадяни втричі частіше відкладають звернення за медичною допомогою або відмовляються від неї через фінансові бар'єри порівняно з найзаможнішими верствами населення. А витрати на фармацевтику становлять значну частину витрат на охорону здоров'я.

При цьому в Україні кількість аптек у кілька разів перевищує нормативи Всесвітньої організації охорони здоров’я, створюючи надмірну конкуренцію, яка, однак, не гарантує зниження цін. Середній показник для країн Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD) становить 28 аптек на 100 тисяч населення, що відповідає 0,28 аптеки на 1000 осіб. Наприклад, в Німеччині 24 аптеки на 100 тисяч осіб, в Польщі — 39, а в Україні — 58 аптек на 100 000 осіб (0,58 на 1000 осіб).

«Тобто в Україні на 1 аптеку припадає 2 000 осіб», — зазначають дослідники.

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Вони приходять до висновку, що потрібні обмеження націнок на ліки: «Українці опинилися в ситуації, коли доступ до базових ліків часто стає розкішшю. У таких умовах ринкові механізми не забезпечують доступності ліків для найуразливіших верств населення. Тому держава має право втрутитися, щоб гарантувати соціальну справедливість. У країнах ЄС діє чітке правило: держави контролюють націнки на лікарські препарати. Така практика спрямована на те, щоб ліки залишалися доступними для всіх, незалежно від фінансових можливостей».

У звіті підкреслюється, що український ринок аптек перенасичений — кількість аптек перевищує середньоєвропейські показники в кілька разів. Це свідчить про надприбутковість галузі, яка здатна адаптуватися до нових умов. У багатьох європейських країнах аптеки працюють за умов регульованих націнок і залишаються рентабельними. Україна не буде винятком.

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Своєю чергою впровадження обмеження націнок дозволить знизити вартість ліків для населення, підвищити рівень довіри до держави через соціально відповідальну політику, зменшити фінансове навантаження на громадян, особливо на тлі економічних труднощів.

Це також створить стимул для аптечного бізнесу зосередитися на ефективності та інноваціях, а не на максимізації прибутків.

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Нагадаємо, на початку листопада цього року Міністерство охорони здоров’я оприлюднило проєкт урядової постанови, який пропонує зменшити роздрібну торгівельну надбавку на препарати залежно від цінової категорії. Так, граничну надбавку для ліків вартістю 100−500 грн пропонується знизити із 20% до 13%, вартістю 500−1000 грн — із 15% до 7,5%, вартістю понад 1000 грн — із 10% до 3,5%. У разі схвалення постанови нові правила почнуть діяти з 1 січня 2025 року.

Раніше повідомлялося, що два посередники штучно створили в Україні монополію торгівлі ліками.

Фото pixabay

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