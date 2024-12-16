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Не варто поспішати з ретрансляцією тезисів Тимошенко: експертка про ціни на ліки в Україні

10:56 16 грудня 2024
ліки

Сьогодні фармацевтичний ринок перебуває в епіцентрі уваги. У Верховній Раді на фінішну пряму виходить законопроєкт № 11493 щодо особливостей державної реєстрації лікарських засобів, які можуть закуповуватися особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я. Пропозиції до нього здатні суттєво змінити правила гри. Також у парламенті створено ТСК, яку очолила Юлія Тимошенко. Уряд прийняв рішення про розширення дії програми «Доступні ліки», а також готує поправки до Постанови № 955 від 17.10.2008 року. Про це повідомила голова громадської спілки «Всеукраїнська фармацевтична спілка «ФАРМУКРАЇНА» Тетяна Котляр, яка взяла участь у нараді МОЗ 14 грудня.

«Ринок стабільно працює, попри виклики воєнного часу, споживач має повний асортимент, і до того — „в кроковій доступності“. Щодо цін, то, за даними досліджень спеціалізованого щотижневика „Аптека“, маємо таку картину. Якщо не брати до уваги сегмент ліків, які реімбурсуються в країнах ЄС, ціни в Україні нижчі, ніж в європейських країнах у 85% випадків. Реімбурсація — це загальноприйнятий механізм повної або часткової компенсації з боку держави ціни визначених нею препаратів. При цьому середньозважена ціна однієї упаковки препарату в Україні на 30% нижча, ніж у європейських країнах», — повідомила Котляр.

За словами експертки, «не варто поспішати з ретрансляцією тезисів Тимошенко про те, що більшість цін на ліки в Україні є захмарними у порівнянні з європейськими розцінками».

«Маркетингові дослідження доводять, що це маніпулятивні твердження. Але найбільша загроза, навіть не в тому, що такими твердженнями вводять в оману громадян України, а в тому, що вони є фундаментом для формування пропозицій з начебто покращення ситуації», — вважає Котляр.

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Вона закликала учасників ринку та громадськість не влаштовувати «землетрус» реформами, а вивчити ситуацію у фармацевтичній галузі та активніше та ефективніше використовувати наявні інструменти — реімбурсацію через програму «Доступні ліки».

Раніше повідомлялося, що український фармринок монополізували два гіганти.

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Фото pixabay

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