ЄС обіцяє Україні у 2025-му році 1,5 млрд євро щомісяця: що може цьому завадити

Одним із ключових союзників України, що допомагає фінансово, залишається Євросоюз, який зовсім недавно схвалив виділення 4,1 млрд євро. Днями представниця ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Кая Каллас заявила, що в майбутньому році Україна отримуватиме близько 1,5 млрд євро допомоги від об'єднаної Європи.

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Як повідомляють ЗМІ, країни ЄС продовжать допомагати Україні, щоб бути сильнішою на полі бою. А чим сильнішими її позиції будуть на передовій, тим сильнішими вони будуть і за столом переговорів. Але водночас існує одна неприємна для України тенденція.

За даними Кільського інституту світової економіки, у вересні-жовтні ЄС і США вже збільшили обсяг своїх зобов'язань для допомоги Україні на 70 мільярдів євро, що призвело до сильного дисбалансу між обіцянками та їх виконанням. Зокрема, Євросоюз пообіцяв Україні 241 млрд євро, з яких фактично передано трохи більше половини — 125 млрд євро. При цьому США з обіцяних 119 млрд євро передали вже 88 млрд.

Що ж стосується військової допомоги, то у вересні та жовтні було виділено загалом 7,9 млрд євро, і найзначнішу частину цієї суми надали США — 3,5 млрд євро, решту додали Велика Британія, Німеччина та Норвегія. Це підкреслює зусилля Байдена щодо зміцнення військового потенціалу України та задоволення її безпосередніх потреб на полі бою до того, як політичні пріоритети США можуть змінитися 2025 року.

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Однак обіцяні за чинного президента США Джо Байдена кошти були майже вичерпані з моменту ухвалення останнього пакета допомоги. Останні асигнування залишають США всього з приблизно 6 млрд євро залишкового фінансування, а їхнє продовження залежатиме від нового президента Дональда Трампа.

Як писали «ФАКТИ», у ЄС заявили про готовність узяти на себе тягар допомоги Україні.

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