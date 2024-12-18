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Шоу-бізнес

Мінус 15: популярна співачка вразила своїм виглядом

13:55 18 грудня 2024
Наталка Могилевська

Популярна співачка Наталя Могилевська, яка нещодавно змінила образ, переклала українською свій легендарний хіт. Пісню «Я танцювала» Наталя написала у 2017 році, коли приймала участь у проєкті «Танці з зірками». Тоді вона звучала російською, а зараз Наталя надала хіту нове життя, переклавши його українською.

— Премʼєра, яку ви так чекали! — сказала Наталя, представляючи на своїй сторінці у соціальній мережі нову версію і натякаючи на прохання своїх шанувальників.

У мережі відразу зреагували на нову роботу артистки та поділилися враженнями від перекладу. Багато хто зауважив, що Наталя дуже схудла та чудово виглядає.

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— Клас… дуже чекала)… і знову Наталочка струнка, — додали у коментарях.

— Так, я знову мінус 15, — відповіла Наталя.

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— Як класно звучить українською, — поділилися враженням.

— Класно!- виказали свою думку. — Але не бачу сенсу перекладати старі пісні! Це вже не те! Підтримую позицію Данилка.

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— Але це щось нове) дуже красно звучить українською, — підтримали співачку.

Раніше співачка показала себе вправною господинею і поділилася домашнім рецептом запеченого гарбуза.

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