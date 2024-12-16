Класика з новим акцентом: суперфіналістка «Майстер Шеф» представила апетитний варіант закуски з оселедцем до новорічного столу
Суперфіналістка кулінарного шоу «Майстер Шеф» Ольга Рябенко продовжує ділитися з українцями своїми авторськими рецептами кулінарних страв.
Цього разу вона запропонувала приготувати закуску з буряка з оселедцем.
«Ця закуска виглядає яскраво й апетитно, а поєднання оселедця й кремового буряка — це класика з новим акцентом!» — запевняє Ольга Рябенко.
Інгредієнти:
Намазка:
Буряк варений або запечений- 1 шт;
Яйце варене- 1 шт;
Картопля варена (маленька) — 1 шт;
Часник- 1 зубчик;
Волоські горіхи- 50 г;
Майонез або сметана- 1,5 ст. л;
Сіль, перець.
Оселедець- 300 г, хліб, кріп.
Приготування:
Зварити буряк, яйце та картоплю. Або запекти овочі.
Всі інгредієнти для намазки додати до блендера та збити до однорідності.
Перекласти у кондитерський мішок або пакет-слайдер.
Нанести на хліб та покласти зверху оселедець і кріп
«Така ідея закуски з оселедцем та буряком, стане гарним доповненням до вашого святкового столу», — впевнена господиня.
Поціновувачам оселедця також варто звернути увагу на польський салат «Оселедець під периною», до складу якого також входить буряк та на рулет з буряка з оселедцем.129
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