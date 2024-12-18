Радуцький зблизився з партією Порошенка для збереження свого політичного майбутнього?

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації Михайло Радуцький може змінити політичний курс і співпрацювати з «Європейською солідарністю» експрезидента Петра Порошенка. Про це, посилаючись на власні джерела, повідомив журналіст Сергій Лямець, припустивши, що політик шукає підтримки для потрапляння у новий склад парламенту на майбутніх виборах.

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«Колись пан Радуцький був радником Володимира Зеленського і вважався людиною з близького (нехай і не найближчого) оточення президента. Але потім пан Зеленський звільнив його з посади радника, і почалося охолодження стосунків. Тепер кажуть, що пана Радуцького не пускають в Офіс президента і навіть відмовили у потраплянні в новий парламент в лавах нового політичного проєкту Зеленського», — написав Лямець.

Журналіст також зазначив, що Радуцький активно зближується з Петром Порошенком. Сприяє цьому, за його словами, давній партнер Радуцького — власник фармацевтичного заводу-гіганта «Дарниця» Гліб Загорій, який є одним із ключових тіньових спонсорів «Європейської солідарності».

За словами Лямця, Радуцький просуває правки до законопроєкту № 11493, які вигідні виключно фармацевтичній компанії.

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«Загалом пани Радуцький та Загорій грають в інтересах українців, проте просувають певні власні „хотєлкі“, які можуть створити вигідні умови для його діяльності. Ці зміни можуть значно посилити позиції „Дарниці“ на ринку, але також несуть серйозні ризики для фармацевтичного ринку та доступності ліків для населення. Зростання цін, дефіцит препаратів у віддалених регіонах і закриття частини аптек — ось можливі наслідки правок на користь пана Загорія», — наголошує журналіст.

Для Радуцького така співпраця, на думку журналіста, може стати «запасним аеродромом», адже «Європейська солідарність» має стабільний рейтинг, який гарантує проходження до парламенту.

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«Щодо Михайла Радуцького, то він наразі грає дуже ризиковану гру — звісно, якщо ці чутки виявляться саме такими, якими я їх почув. Його співпраця з „Дарницею“ і потенційне зближення з „Європейською солідарністю“ можуть мати серйозні наслідки не лише для його політичної кар’єри, але й для фармацевтичного ринку України. Що до мільйонів клієнтів фармацевтичної галузі, то дуже важливо забезпечити прозорість процесу ухвалення рішень. Не можна допускати, щоб політичні чи бізнес-інтереси ставилися вище за інтереси громадян», — резюмував Лямець.

Раніше повідомлялося, що за результатами роботи Тимчасової слідчої комісії ВР необґрунтовано завищені ціни на ліки повинні бути знижені.

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