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Ціни на ліки знизять: ТСК ВР ухвалила рішення щодо демонополізації

18:37 16 грудня 2024
ліки

За результатами роботи Тимчасової слідчої комісії ВР, яка була скликана за ініціативи Юлії Тимошенко, необґрунтовано завищені ціни на ліки повинні бути знижені. Про це повідомила Європейська фармацевтична асоціація у соцмережі.

«Учора завершилася нарада ключових гравців фармацевтичного ринку щодо необґрунтовано завищених цін на ліки, скликана за ініціативи очільниці Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України Юлії Тимошенко», — зазначили в асоціації.

Згідно з повідомленням, внесені у ході роботи комісії ініціативи вплинуть на демонополізацію ринку й здешевлення ліків в аптеках.

Серед основних рішень:

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  • Один дистриб’ютор матиме право закуповувати у виробників не більше 20% однієї номенклатурної позиції ліків для реалізації в аптеках. Це допоможе демонополізувати ринок, повернути конкуренцію та знизити ціни.
  • Закупівля ліків аптеками здійснюватиметься через електронний каталог у системі закупівель Prozorro. Цей каталог буде поступово створений та введений у дію.

Також на нараді було запропоновано збільшити обсяг пільгових лікарських засобів шляхом розширення програми реімбурсації.

Усі ці пропозиції були схвально сприйняті більшістю учасників наради.

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Нагадаємо, раніше повідомлялось, що лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко ініціювала в парламенті створення тимчасової слідчої комісії, яка має зупинити корупційні схеми монополістів-посередників в торгівлі ліками. За її словами, два посередники штучно створили в Україні монополію торгівлі ліками. Вони контролюють 89% ринку, який складає 175 млрд грн на рік. Через це деякі ліки коштують у кілька разів дорожче за аналоги в країнах ЄС.

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