Нова хвиля холоду надовго не затримається: озвучено прогноз погоди на Святвечір та Різдво

До території України вже наблизився черговий холодний фронт, тому наступна ніч принесе найнижчі градуси у близькій, та й навіть у неблизькій, синоптичній перспективі. Зокрема у східних областях, на Полтавщині, Чернігівщині, Сумщині, Запоріжжі та Дніпропетровщині вночі 19 грудня очікується 3−7 градусів морозу.

ВІДЕО ДНЯ

На решті території України у нічні години мороз поки що буде невеликим — до 1 градусу, обіцяє у соцмережі синоптикиня Наталка Діденко.

Згідно з її прогнозом, впродовж дня четверга температура повітря передбачається строкатою:

на сході +1+3 градуси;

на півночі +3+6 градусів;

у центрі +3+7 градусів;

на заході +5+10 градусів;

на півдні +6+11 градусів (лише на Запоріжжі усього +4+5 градусів).

Синоптична карта Європи

РЕКЛАМА

Вітер переходитимем з північно-західного на південно-західний, все ще рвучкий, активний.

На додачу йтиме сніг з переходом у мокрий сніг, а вдень і дощ, але опади ймовірні лише на сході та північному сході України.

РЕКЛАМА

У Києві 19 грудня почнеться з позначок 0-+2 градуси, вдень термометри покажуть +4-+6 градусів.

Також пані Діденко спрогнозувала погоду на Святвечір та Різдво.

РЕКЛАМА

«Попередньо, Святвечір та Різдво також не будуть морозними, опади на свята більш ймовірні на південному заході та заході України», — анонсує авторка прогнозу.

Раніше ж синоптики зробили прогноз і на початок 2025 року, заявивши, що він очікується теплішим за норму аж на 5 градусів. Взагалі теплішими за норму мають пройти понад 60% днів найхолоднішого сезону.

Фото dyvys.info/

139

Читайте нас у Facebook