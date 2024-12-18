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Погода

Нова хвиля холоду надовго не затримається: озвучено прогноз погоди на Святвечір та Різдво

13:27 18 грудня 2024
Погода на свята

До території України вже наблизився черговий холодний фронт, тому наступна ніч принесе найнижчі градуси у близькій, та й навіть у неблизькій, синоптичній перспективі. Зокрема у східних областях, на Полтавщині, Чернігівщині, Сумщині, Запоріжжі та Дніпропетровщині вночі 19 грудня очікується 3−7 градусів морозу.

На решті території України у нічні години мороз поки що буде невеликим — до 1 градусу, обіцяє у соцмережі синоптикиня Наталка Діденко.

Згідно з її прогнозом, впродовж дня четверга температура повітря передбачається строкатою:

  • на сході +1+3 градуси;
  • на півночі +3+6 градусів;
  • у центрі +3+7 градусів;
  • на заході +5+10 градусів;
  • на півдні +6+11 градусів (лише на Запоріжжі усього +4+5 градусів).
Синоптична карта Європи

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Вітер переходитимем з північно-західного на південно-західний, все ще рвучкий, активний.

На додачу йтиме сніг з переходом у мокрий сніг, а вдень і дощ, але опади ймовірні лише на сході та північному сході України.

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У Києві 19 грудня почнеться з позначок 0-+2 градуси, вдень термометри покажуть +4-+6 градусів.

Також пані Діденко спрогнозувала погоду на Святвечір та Різдво.

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«Попередньо, Святвечір та Різдво також не будуть морозними, опади на свята більш ймовірні на південному заході та заході України», — анонсує авторка прогнозу.

Раніше ж синоптики зробили прогноз і на початок 2025 року, заявивши, що він очікується теплішим за норму аж на 5 градусів. Взагалі теплішими за норму мають пройти понад 60% днів найхолоднішого сезону.

Фото dyvys.info/

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