Волонтерів штрафують на 100 тисяч гривень: як не потрапити під це покарання

У той час як на українців чекає обмеження банківських переказів через боротьбу з відмиванням доходів, волонтерів штрафують на вельми солідні суми. Підставою стає формальне порушення митних правил.

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Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє народна депутатка України Ніна Южаніна. За її словами, сума штрафів сягає 100 тисяч гривень, про що є, зокрема, й судові рішення, і це ненормально.

Як каже політикиня, штрафи призначаються здебільшого за ввезені у 2022-му та 2023 роках автомобілі, передані волонтерами іншим військовим частинам, а не тим, що були зазначені у митних деклараціях під час ввезення.

«Серед аргументів — формальне порушення митних правил. Але ж такі автомобілі справді передані військовим частинам, проте зміни до митних декларацій волонтери внести не можуть (закон не дозволяє)», — наголошує нардепка.

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За словами Южаніної, у законодавстві необхідні зміни для скасування відповідальності за передачу автомобілів, що ввезені як гуманітарна допомога, якщо автомобілі були передані будь-якій військовій частині і це підтверджено необхідними документами. І такі зміни вона вже подала.

Нагадаємо, що 2025 року почне діяти обмеження на ввезення в Україну старих авто стандарту «Євро-2», зроблених після 1996 року. Можна буде спокійно ввозити лише легковики стандарту «Євро-6» або вироблені після 2015 року.

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