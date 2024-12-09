41.36 / 41.89 43.71 / 44.38
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Залишилося три тижні: які авто не можна буде ввозити в Україну з 1 січня і як це можна обійти

11:22 10 грудня 2024
Автопоїзд

У той час як уже в грудні зросли податки на продаж на рік понад 1 авто, вже з 1 січня українцям заборонять ввозити деякі види транспортних засобів. Під обмеження підпаде транспорт, який був вироблений до 2015 року, щоправда з деякими обмеженнями.

Як повідомляють ЗМІ, з 1 січня 2025 року в Україні почнуть діяти нові правила ввезення автомобілів і деяких інших транспортних засобів. Згідно з ними буде заборонено ввезення легкових автомобілів стандарту «Євро-2», тобто вироблених після 1996 року, а дозволеними до ввезення будуть авто, що відповідають стандарту «Євро-6» або вироблені після 2015 року.

Крім нових і старих автівок, під ці ж правила підпадуть:

  • сідельні тягачі для напівпричепів;
  • автобуси;
  • вантажівки;
  • спецтехніка (автокрани, евакуатори тощо);
  • нові легкові авто, які проходять першу реєстрацію.

При цьому під нові правила ввезення не підпадуть авто, як стверджують ЗМІ, «євробляхи», тобто авто з тимчасовою реєстрацією в країнах ЄС. Щоправда вітчизняне законодавство вимагає їхньої реєстрації в Україні, без чого водіям загрожує штраф від 8500 гривень.

РЕКЛАМА

Повністю не підпадають під ці обмеження електромобілі через відсутність у них двигуна внутрішнього згоряння.

Також нові правила не поширюватимуться на авто, які ввозяться як гуманітарна допомога або підуть на потреби ЗСУ.

РЕКЛАМА

Але навіть уже ввезений і зареєстрований автомобіль доведеться поставити в гараж, якщо він матиме несправності, наприклад, непрацюючу фару, проблеми з гальмівною системою і склоочисниками під час складних погодних умов, відмову рульового управління тощо.

РЕКЛАМА

228

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

В Україні подорожчали макарони та крупи, фото Хвиля

Скоро перестануть бути найбільш доступними продуктами: супермаркети підвищили ціни на макарони та крупи

Гороскоп на тиждень для п&#39;яти знаків зодіаку, фото Pixabay

Кар'єрне зростання та успіх в особистому житті: на тижні 9 — 15 грудня успіх супроводжуватиме п'ять знаків зодіаку

Несподіваний прибуток

Життя почне покращуватись: названо знаки Зодіаку, у яких з 10 грудня з’являтиметься все більше грошей

Анджеліна Джолі та Дженніфер Еністон

Недоречні деталі: як Дженніфер Еністон відповіла на гидке зауваження Анджеліни Джолі

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту