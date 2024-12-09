Залишилося три тижні: які авто не можна буде ввозити в Україну з 1 січня і як це можна обійти
У той час як уже в грудні зросли податки на продаж на рік понад 1 авто, вже з 1 січня українцям заборонять ввозити деякі види транспортних засобів. Під обмеження підпаде транспорт, який був вироблений до 2015 року, щоправда з деякими обмеженнями.
Як повідомляють ЗМІ, з 1 січня 2025 року в Україні почнуть діяти нові правила ввезення автомобілів і деяких інших транспортних засобів. Згідно з ними буде заборонено ввезення легкових автомобілів стандарту «Євро-2», тобто вироблених після 1996 року, а дозволеними до ввезення будуть авто, що відповідають стандарту «Євро-6» або вироблені після 2015 року.
Крім нових і старих автівок, під ці ж правила підпадуть:
- сідельні тягачі для напівпричепів;
- автобуси;
- вантажівки;
- спецтехніка (автокрани, евакуатори тощо);
- нові легкові авто, які проходять першу реєстрацію.
При цьому під нові правила ввезення не підпадуть авто, як стверджують ЗМІ, «євробляхи», тобто авто з тимчасовою реєстрацією в країнах ЄС. Щоправда вітчизняне законодавство вимагає їхньої реєстрації в Україні, без чого водіям загрожує штраф від 8500 гривень.
Повністю не підпадають під ці обмеження електромобілі через відсутність у них двигуна внутрішнього згоряння.
Також нові правила не поширюватимуться на авто, які ввозяться як гуманітарна допомога або підуть на потреби ЗСУ.
Але навіть уже ввезений і зареєстрований автомобіль доведеться поставити в гараж, якщо він матиме несправності, наприклад, непрацюючу фару, проблеми з гальмівною системою і склоочисниками під час складних погодних умов, відмову рульового управління тощо.228
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