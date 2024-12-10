Гайки закрутять ще сильніше: на українців чекає нове обмеження щодо карткових переказів

З 1 жовтня в Україні діє обмеження для карткових переказів, згідно з яким сума безготівкових переказів обмежується 150 тисячами гривень на місяць. Однак уже наступного тижня 7 банків можуть підписати меморандум, яким обмежать цю суму 100 тисячами.

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Про це повідомляє Forbes-Україна, посилаючись на текст наявного в них меморандуму. Згідно з ним 100 тисяч гривень є максимальною сумою для клієнтів, які не викликають підозр.

У разі якщо клієнт виглядатиме з точки зору банку «ризиковано», на його рахунок протягом місяця зможуть надійти не більше 50 тисяч гривень. Під «ризиком» розумітимуть відсутність документів, що підтверджують джерела доходів. Виняток робитимуть для волонтерів та осіб, чия офіційна зарплата перевищує встановлені ліміти.

Також без офіційного підтвердження доходів українці не зможуть відкрити більше 3 поточних рахунків у різних банках, але в одній валюті, наприклад, у гривні.

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У разі ухвалення цих обмежень умови для карткових переказів українців серйозно посиляться. Так, згідно з постановою НБУ № 102 українці не можуть переказувати на місяць на одну картку не більше ніж 150 тисяч гривень до 1 квітня 2025 року з такими винятками:

може підтвердити отримання легального доходу на суму понад 150 тисяч гривень щомісяця;

проводить платежі за реквізитами IBAN;

здійснює платежі фізичної особи на користь юридичної;

проводить перекази між своїми рахунками в одному банку;

одержувач-коштів є офіційним волонтером і використовує рахунок для цієї діяльності.

Зауважимо, що дане обмеження стане ще одним неприємним сюрпризом для українців, яким уже запропонували для участі в програмі «Національний кешбек» і «тисяча Зеленського» надати доступ до своїх витрат і рахунків у банках.

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