Частину пенсіонерів звільнять від сплати комуналки: стало відомо, кого підтримає грошима держава
Багато пенсіонерів в Україні отримують субсидію, яка частково покриває витрати на комуналку. Але частину людей похилого віку можуть зовсім звільнити від платіжок.
Про це йдеться у постанові Кабміну «Про затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї».
Крім того, в документі говориться про те, що українські пенсіонери, які мешкають у сільській місцевості, можуть отримати 100% знижки на оплату комунальних платіжок — тобто фактично звільняються від цього зобов'язання.
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Проте така підтримка надається лише пенсіонерам, які працювали за конкретними професіями: учителям, бібліотекарям, медикам та працівникам культури.
Щодо житлової субсидії, то її розмір залежить від сумарних доходів домогосподарства та вартості житлово-комунальних послуг. Пенсіонери, які мешкають у будинках без централізованого опалення, можуть отримувати субсидію на тверде паливо. Ця допомога надається щорічно, а її розмір може досягати 21 000 гривень.
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