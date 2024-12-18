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Гроші

Частину пенсіонерів звільнять від сплати комуналки: стало відомо, кого підтримає грошима держава

18:47 18 грудня 2024
Платежки, частину з них пенсіонерам не потрібно оплачувати, фото

Багато пенсіонерів в Україні отримують субсидію, яка частково покриває витрати на комуналку. Але частину людей похилого віку можуть зовсім звільнити від платіжок.

Про це йдеться у постанові Кабміну «Про затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї».

Крім того, в документі говориться про те, що українські пенсіонери, які мешкають у сільській місцевості, можуть отримати 100% знижки на оплату комунальних платіжок — тобто фактично звільняються від цього зобов'язання.

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Проте така підтримка надається лише пенсіонерам, які працювали за конкретними професіями: учителям, бібліотекарям, медикам та працівникам культури.

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Щодо житлової субсидії, то її розмір залежить від сумарних доходів домогосподарства та вартості житлово-комунальних послуг. Пенсіонери, які мешкають у будинках без централізованого опалення, можуть отримувати субсидію на тверде паливо. Ця допомога надається щорічно, а її розмір може досягати 21 000 гривень.

Ми розповідали, як прорахувати субсидію на скраплений газ та тверде паливо.

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