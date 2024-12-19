«Ми в процесі, вже є позитив», — Зеленський про введення миротворців в Україну

Президент України Володимир Зеленський, який перебуває з робочим візитом в Брюселі, висловив свою точку зору з питання щодо введення миротворчого контингенту на територію нашої країни.

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Під час спілокування з журналістами він, зокрема, зазначив, що позитивно сприйає дії французського лідера Еммануеля Макрона, який спілкувавося з питання миротворців з деякими європейськими лідерами. «Ми підтримуємо ідею посилення України», — цитує Зеленського «Радіо Свобода».

Наразі він не став говорити про деталі, бо процес триває, але зазначив, що «бачить позитив від деяких лідерів щодо цього».

«Це непростий процес, ви розумієте, які в цьому ризики», — додав він.

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Також Володимир Зеленський повідомив, що у січні 2025 року очікується візит Кіта Келлога, якого новообраний президент США Дональд Трамп призначив спеціальнимо посланником по Україні. До речі, останній напередодні заявляв, що Україна та росія готові до переговорів. Втім, український президент не став коментувати ці слова, заявивши, що ще не чув інтерв'ю Келлога.

Нагадаємо, що ще навесні цього року Келлог розповідав про «план миру», який, зокрема, передбачає заморозку бойових дій та перемовини України та рф.

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Фото з сайту Офіса президента України

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