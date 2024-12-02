Мирний план Трампа став зрозумілішим: ЗМІ про його деталі

Призначивши Кіта Келлога своїм спеціальним посланником в Україні, Дональд Трамп також обрав дуже конкретний, заздалегідь оголошений план щодо найгострішого зовнішньополітичного питання, яке стоїть на його порядку денному, пише Нік Волш для CNN.

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Келлог досить детально виклав свій мирний план у квітні у статті для політичного інституту «Америка понад усе». Він починає називати війну «кризою, якої можна було уникнути, яка через некомпетентну політику адміністрації Байдена… втягнула Америку в нескінченну війну».

Коротше кажучи, припинення вогню заморозить лінію фронту, і обидві сторони будуть змушені сісти за стіл переговорів. Але саме у деталях все стає складним.

Кіт Келлог активно критикує дії Байдена і каже, що його адміністрація надала занадто мало летальної допомоги і занадто пізно. Він каже, що рішення Трампа надати першу летальну допомогу Україні у 2018 році продемонструвало силу, необхідну для протистояння путіну, і що м'який підхід Трампа до глави кремля, який не демонізує його, як це робив Байден, дасть йому змогу укласти угоду.

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Келлог вважає, що більше зброї слід було надати до російського вторгнення і одразу після нього, щоб дати Україні можливість перемогти. Але саме тоді цей план — який, за повідомленням CNN, розглядає майбутній радник Трампа з національної безпеки — перестає подобатися Україні.

Кіт Келлог каже, що Сполученим Штатам не потрібна участь у ще одному конфлікті, а їхні власні запаси озброєнь постраждали від допомоги Україні, що робить країну потенційно вразливою у будь-якому конфлікті з Китаєм через Тайвань. Він каже, що членство України в НАТО — насправді дуже далека перспектива, попередньо запропонована Києву в знак символічної солідарності — має бути відкладено на невизначений термін «в обмін на всеосяжну і перевірену мирну угоду з гарантіями безпеки».

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Перш за все, йдеться в плані, це має стати «офіційною політикою США, спрямованою на досягнення припинення вогню і врегулювання шляхом переговорів».

У ньому йдеться про те, що майбутня американська допомога — ймовірно, у вигляді кредиту — буде залежати від переговорів України з росією, а США озброять Україну настільки, наскільки вона зможе захистити себе і зупинити подальше просування росії до і після укладення будь-якої мирної угоди. Ця остання пропозиція, можливо, викликана швидким просуванням москви на сході України, і нинішній високий рівень американської допомоги вже викликає у Келлога дискомфорт.

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Лінії фронту будуть заморожені припиненням вогню і введенням демілітаризованої зони. За згоду на це росія отримає обмежене послаблення санкцій, а повне послаблення — лише тоді, коли буде підписано мирну угоду, яка влаштує Україну. Податок на експорт російських енергоносіїв піде на відновлення України. Україну не проситимуть відмовитися від повернення окупованих територій, але вона має погодитися домагатися цього лише дипломатичним шляхом. Вона має визнати, що «це вимагатиме майбутнього дипломатичного прориву, який, ймовірно, не відбудеться до того, як путін піде з посади», йдеться у статті.

Демілітаризовану зону, ймовірно, потрібно буде охороняти, можливо, розмістивши між двома сторонами війська НАТО або солдатів з інших країн, що не залучені у війну. Таку зону буде щонайменше важко утримувати і укомплектовувати персоналом. Це будуть величезні сили, що охоплюватимуть сотні кілометрів кордону і потребуватимуть величезних фінансових інвестицій.

Озброїти Україну настільки, щоб вона могла зупинити нинішні і майбутні російські наступи, також буде непросто. У плані зазначається, що Сполучені Штати виробляють 14 000 155 артилерійських снарядів на місяць, які Україна може використати всього за 48 годин. Парадоксально, але Келлог хоче, щоб США надали Україні більше озброєння, але водночас визнає, що вони не можуть цього зробити, пише автор статті.

Два рядки дають ширше уявлення про мислення Кіта Келлога. Він каже, що національна безпека, шлях «Америка понад усе», стосувався практичних потреб.

«Байден замінив підхід Трампа ліберальним інтернаціоналістичним підходом, який просуває західні цінності, права людини і демократію, — каже він. — Це досить похмура база, на якій можна будувати компроміс щодо європейської безпеки».

Він додає, що деякі критики продовження допомоги Україні «стурбовані тим, чи не поставлені на карту життєво важливі стратегічні інтереси Америки в українській війні, потенціалом залучення американських збройних сил і чи не веде Америка війну з росією через посередників, яка може перерости в ядерний конфлікт».

Ці два речення створюють остаточне тло для запропонованої угоди: «Війна в Україні — це війна за цінності, які нам не потрібно увічнювати, і ми повинні відійти від ядерної загрози путіна». План дає Україні довгоочікуваний шанс на припинення насильства в той час, коли вона програє на всіх фронтах і відчуває катастрофічну нестачу живої сили — перешкоду, яку вона, можливо, ніколи не подолає, і в якій росія, швидше за все, завжди буде її випереджати.

Це похмурий компроміс для похмурої війни. Але він може не завершити її, а натомість відкрити нову главу, в якій єдність і підтримка Заходу почне руйнуватися, а путін — як за столом переговорів, так і на фронті — все ближче підбирається до своїх цілей, підсумовує автор статті.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що аналітик спрогнозував дії путіна, а генерал Муженко не вважає, що настав час констатувати факт, що Україна програє, незважаючи на те, що російська армія диктує нам умови.

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