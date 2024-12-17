Отримав військову відзнаку «Срібний хрест»: на Закарпатті попрощались з офіцером, який не вижив після важкого поранення

На Закарпатті прикордонники провели в останню путь свого побратима — майора Олега Орлика. Він з міста Коростень Житомирської області. Після школи закінчив Академію прикордонних військ України імені Богдана Хмельницького. Боєць проходив службу у різних підрозділах прикордонного відомства, а також брав участь в АТО/ООС, повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України:

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«За успішне планування й реалізацію завдань під час керування особовим складом в бою, відповідно до наказу Головнокомандувача Збройних Сил України, у 2023 році Олег Орлик отримав військову відзнаку «Срібний хрест».

У листопаді під час виконання бойового завдання у Сумах прикордонник потрапив під обстріл та отримав важкі поранення.

«Майже два тижні лікарі боролися за життя захисника. Проте 7 грудня серце героя перестало битися», — розповіли побратими.

Церемонія прощання з бійцем відбулась у соборі в місті Мукачево. Поховали захисника на місцевій Алеї Слави.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на війні з росією загинув батько трьох дітей із Закарпаття.

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