Тільки тепер вдалося забрати тіло додому: на Донеччині загинув боєць з Полтавщини

Горішньоплавнівська міська територіальна громада попрощалася із загиблим на війні молодшим сержантом Костянтином Лучковцем. Йому навіки 39 років, повідомляє пресслужба міської ради:

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«Костянтин свого часу здобув професію помічника машиніста тепловоза, слюсаря-ремонтника рухомого складу. Далі проходив строкову військову службу в лавах Збройних сил України. Після того працював на Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті. Одночасно навчався в Комсомольському політехнічному технікумі, де здобув кваліфікацію техніка-механіка. Деякий час працював за кордоном, потім — на підприємствах міста».

У липні 2023 року бійця мобілізували та після навчання він вирушив на передову.

«Свій останній бій Костянтин Лучковець прийняв 16 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Водяне Донецької області», — повідомили у міськраді.

Тільки тепер вдалося забрати тіло додому. Захисника поховали з почестями в Горішніх Плавнях на території військового меморіалу «Їхні імена будуть жити вічно».

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Раніше історію життя сержанта прикордонного загону Державної прикордонної служби України Віталія Дмитренка, який загинув на війні, «ФАКТАМ» розповіла його дружина Жанна.

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