«Оскароносний» Крістофер Нолан отримав лицарський титул від короля Чарльза III (фото)

Влітку минулого року у світовий прокат вийшов фільм культового режисера Крістофера Нолана «Оппенгеймер» — біографічна драма про творця першої атомної бомби. Над кінострічкою режисер працював із дружиною — кінопродюсеркою Еммою Томас. Фільм став оскароносним, перемігши у семи номінаціях, у тому числі й за найкращий фільм.

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А напередодні зіркову пару приймали у Букінгемському палаці, де король Чарльз ІІІ посвятив Нолана у лицарі. «Встаньте, сер Крістофер Нолан і дама Емма Томас! Пара була відзначена за їхній видатний внесок у кіно, а їхнє партнерство створило такі великі блокбастери, як трилогія «Темний лицар» і «Опенгеймер», — йдеться в повідомленні на сторінці королівської родини.

У Instagram викладено фото із церемонії. На одній з них — Крістофер Нолан, який став на коліно.

Крістофер Нолан став лицарем, фото theroyalfamily

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Титулом для дам була відзначена і його дружина, яку також привітав монарх.

Король відзначив внесок Крістофера Нолана та Емми Томас у розвиток кіно.

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Сам Крістофен Нолан заявив, що йому було дуже приємно, що його роботи знає король Великобританії.

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Також серед відомих фільмів кінорежисера психологічні трилери «Мементо» (2000) та «Безсоння» (2002), драма «Престиж» (2006), трилогія «Темний лицар» (2005—2012), «Початок» (2010), науково-фантастичний фільм «Інтерстеллар» (2014), військова драма «Дюнкерк» (2017) та науково-фантастичний бойовик «Тенет» (2020).

Раніше знаменитий американський актор Метт Деймон, який зіграв в «Опенгеймері» роль генерала Леслі Гроувса, зізнавався, що через проблеми у сім'ї вони з дружиною були змушені звернутися до психоаналітика. Його дружину не влаштовувало те, що актор постійно перебуває на зйомках. Метт Деймон пообіцяв Лусіані Барросо, що візьме паузу, проте попросив дружину про один виняток — знятися, якщо його запросить Нолан. І йому було запропоновано роль в «Опенгеймері».

Фото theroyalfamily

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