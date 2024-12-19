Без штовханини не обійшлося: Рада з другої спроби відкликала Бойка з комітету з прав людини (відео)

Верховна Рада України з другої спроби змогла відкликати народного депутата Юрія Бойко, який днями побував в СБУ після оприлюднення заяви про «радикалів» та «заборону спілкуватися рідною мовою», з посади члена парламентського Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин

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Якщо напередодні для цього народним обранцям не вистачило голосів, то 19 грудня відкликання підтримали 258 парламентарів. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

«Чисто символічний крок, але як є… Від „Слуг“ був виступ депутата, який захищав Бойка і агітував не голосувати Цікаво, який відсоток представляв», — написав Железняк на своїй сторінці у соцмережах та виклав підсумки поіменного голосування.

Рада відкликала Юрія Бойка з "правового" комітету, фото Ярослава Железняка

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Відкликання Юрія Бойка підтримали 258 нардепів, фото Ярослава Железняка

А його колега по парламенту Олексій Гочаренко написав, що через це питання емоції у сесійній залі зашкалювали: «В Раді двіж, схоже на бійку. Всі в напруженні через Бойка».

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Також парламент підтримав запит президенту України щодо позбавлення депутата Бойко звання Героя України. За це проголосували 232 парламентаря.

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Нагадаємо, що Юрій Бойко — голова депутатської групи «Платформа за життя та мир», яка була створена з колишніх членів забороненої ОПЗЖ. До речі, ця фракція виключила із своїх лав нардепа Юрія Загороднього, який проголосував за заборону РПЦ в Україні.

Фото з відкритих джерел

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