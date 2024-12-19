Лисий Усик та бородатий Ф'юрі: переможець бою-реваншу отримає унікальну нагороду (відео)

Переможець бою-реваншу за пояси WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі між 37-річним чемпіоном світу українцем Олександром Усиком (22 перемоги, 14 з них — нокаутом) та ексволодарем пояса WBC 36-річним британцем Тайсоном Ф'юрі (34 перемоги, 24 з них — нокаутом, 1 поразка, 1 нічия) 21 грудня в Саудівській Аравії, окрім нечуваного гонорару, отримає унікальну нагороду.

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Президент WBC Маурісіо Сулейман оголосив у соціальних мережах, що тріумфатору дістанеться пам'ятний пояс на честь 50-ї річниці «Гуркоту в джунглях» (легендарне протистояння відбулося в Заїрі в жовтні 1974 року, коли Мухаммед Алі нокаутував Джорджа Формана). За словами мексиканця, ремінець пояса, «розробленого в серці Африки», із золотою та леопардовою гамою містить золоті бічні пластини, які символізують професіональний шлях Усика та Ф'юрі.

Поки що стали відомі судді майбутнього поєдинку. У рингу довірено працювати Роберто Раміресу-молодшому із Пуерто-Ріко. Найвідоміший бій, який він раніше судив у суперважкому дивізіоні, відбувся у 2014 році, коли Деонтей Уайлдер нокаутував Маліка Скотта.

А долю бою Усик — Ф'юрі своїми записками визначать Херардо Мартінес (Пуерто-Ріко), Пет Морлі (США) та Фернандо Барбоса (США).

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Головною ж інновацією поєдинку року стане використання судді зі штучним інтелектом, який буде «вільним від людських помилок та упереджень». Проте «залізний рефері» не впливатиме на результат поєдинку в Ер-Ріяді.

До речі, напередодні боксери провели відкрите тренування. І якщо Ф'юрі просто піднявся в ринг і був небагатослівним (лише пообіцяв супернику «багато болю»), то Усик (українець з'явився в рингу під хіт «Ой на горі» у живому виконанні українського співака Артема Пивоварова, який приїхав підтримати чемпіона) і побоксував, і станцював, і навіть зізнався, чому постриг волосся на голові.

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«Я більш агресивний коли з волоссям чи без? Слухайте, волосся має пам'ять. Перший бій вже в минулому. Зараз я не є агресивнішим. Це комфортно для боксу і тренувань. Я сумую за своїм волоссям. Але після цього волосся відросте, і не буде проблем. Дивитимуся в дзеркало: «З поверненням», — розповів Олександр Усик.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в першому бою Олександр Усик відправив Тайсона Ф'юрі у нокдаун і переміг роздільним рішенням суддів.

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