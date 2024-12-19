Нічого не залишилось: Трамп порівняв руйнування росією міст в Україні з проєктом зі знесення будинків

За п'ять тижнів до вступу на посаду новообраного президента США Дональда Трампа світ все ще не знає про його майбутній курс щодо України. Хоча республіканець багато говорив про нашу країну, він не пояснив, як він має намір закінчити агресивну війну, яку розв'язав путін. У Києві побоюються, що Трамп може скоротити військову допомогу та змусити Україну укласти мир з росією, що буде рівнозначно капітуляції, пише n-tv.de.

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Говорячи про східні області України, зруйновані росією, колишній підприємець сказав: «Якщо ви подивитеся на те, що там сталося, я маю на увазі, що є міста, де не залишилося жодної не зруйнованої будівлі. Люди не могли повернутися до цих міст. Там нічого не залишилося. Це просто руїни, так само, як коли я зніс будівлю на Мангеттені».

З'ясувалося, що Трамп вважає «дуже дурним» рішення президента США Джо Байдена дозволити Україні здійснювати атаки з використанням далекобійної західної зброї на російській території.

«Я не думаю, що це мало бути дозволено, і, звичайно, не за кілька тижнів до мого вступу на посаду», — сказав він журналістам в американському штаті Флорида.

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Трамп знову закликав до швидкого завершення війни. Він не відповів на запитання, чи говорив він вже з президентом росії путіним. Він також не дав чіткої відповіді на питання, чи повинна Україна поступатися територіями росії.

«Ну, я дам вам знати після моєї першої зустрічі», — просто сказав 78-річний президент.

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Що саме він мав на увазі, так і залишилося незрозумілим.

Трамп також підкреслив, що не запрошував президента України Володимира Зеленського на свою інавгурацію, але потім додав: «Якщо він захоче бути, я був би радий бачити його там».

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що спецпредставник Трампа з питань України планує у січні приїхати до Києва.

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