Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що брати участь у мирних перемовинах варто примушувати саме рф, а не Україну. Цю заяву дипломат зробив у Брюсселі, пише Deutsche Welle.

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«Євросоюз і США мають допомогти України досягти кращої переговорної позиції на майбутніх перемовинах з москвою. До них треба примушувати агресора, а не жертву, — заявив Сікорський. — ЄС потрібно ще більше мобілізуватися на тлі майбутнього приходу до влади адміністрації Трампа».

Глава МЗС Польщі додав, що під час головування Польщі в Раді ЄС санкції проти рф лише посилюватимуть.

«Сподіваємося накласти й нові, особливо на так званий російський тіньовий флот, тобто на ці дуже небезпечні танкери, які призводять до гігантського забруднення довкілля й зараз на Азовському морі», — зауважив політик.

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18 грудня відбулася зустріч Сікорського з генсеком НАТО Марком Рютте, президентом України Володимиром Зеленським і кількома європосадовцями та лідерами європейських країн. Вони обговорювали в тому числі й розміщення миротворчих сил на території України.

Раніше повідомлялося, що Валерій Чалий вважає, щодо миротворців «у випадку з російською агресією підходить лише peace enforcement — примус до миру. Інакше — це буде абсолютно штучно натягнута на вуха історія в умовах, коли механізми протидії агресору не працюють. Україну поставлять на один рівень з країною, яка порушила всі наявні міжнародні норми й правила!»

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