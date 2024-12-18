41.66 / 42.20 43.61 / 44.27
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

До мирних перемовин слід примушувати росію, — глава польського МЗС

11:21 19 грудня 2024
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що брати участь у мирних перемовинах варто примушувати саме рф, а не Україну. Цю заяву дипломат зробив у Брюсселі, пише Deutsche Welle.

«Євросоюз і США мають допомогти України досягти кращої переговорної позиції на майбутніх перемовинах з москвою. До них треба примушувати агресора, а не жертву, — заявив Сікорський. — ЄС потрібно ще більше мобілізуватися на тлі майбутнього приходу до влади адміністрації Трампа».

Глава МЗС Польщі додав, що під час головування Польщі в Раді ЄС санкції проти рф лише посилюватимуть.

«Сподіваємося накласти й нові, особливо на так званий російський тіньовий флот, тобто на ці дуже небезпечні танкери, які призводять до гігантського забруднення довкілля й зараз на Азовському морі», — зауважив політик.

РЕКЛАМА

18 грудня відбулася зустріч Сікорського з генсеком НАТО Марком Рютте, президентом України Володимиром Зеленським і кількома європосадовцями та лідерами європейських країн. Вони обговорювали в тому числі й розміщення миротворчих сил на території України.

Раніше повідомлялося, що Валерій Чалий вважає, щодо миротворців «у випадку з російською агресією підходить лише peace enforcement — примус до миру. Інакше — це буде абсолютно штучно натягнута на вуха історія в умовах, коли механізми протидії агресору не працюють. Україну поставлять на один рівень з країною, яка порушила всі наявні міжнародні норми й правила!»

РЕКЛАМА

47

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Карти Таро, фото з відкритих джерел

Козорогам — «Імператор», Левам — «Сонце», а Овнам «Лицар Мечів»: Таро-прогноз на 19 грудня

Емілі Москаленко - гутаперчева дівчинка

У 18 років пішла з життя «гутаперчева дівчинка» — фаворитка міжнародних шоу талантів Емілі Москаленко (фото, відео)

Володимир Остапчук з дружиною Катериною

Найдивніший день народження: дружина Остапчука показала подарунок від чоловіка (фото)

Додаткові гроші отримають люди, які проживали в Чорнобильській зоні в момент аварії, фото Мінфін

Після Нового року частині пенсіонерів будуть доплачувати щомісяця більш ніж 2 тисячі грн: кому пощастить

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту