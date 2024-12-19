На волю — за мільйон: командира скандальної 211-ї бригади взяли під варту

Командира 211 понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ Олега Побережнюка, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем, відправили під варту. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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У нього є право на внесення застави. Сума застави становить 908 400 гривень.

Так, за матеріалами слідства, восени 2023 року він відправив чотирьох бійців на Хмельниччину, щоб ті будували йому дім. За документами військові були в Херсонській області та навіть отримали виплати в розмірі 100 тисяч гривень за день «на нулі».

Як писали «ФАКТИ», раніше полковнику Олегу Побережнюку не змогли обрати запобіжний захід. 18 грудня судове засідання перенесли через відсутність на ньому адвоката підозрюваного, юрист проходив процедуру гемодіалізу. Хоча прокурор виступив проти перенесення засідання, суд все ж таки вирішили перенести на 19 грудня.

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Журналісти з'ясували, що у військовій частині процвітало справжнє кумівство — командував нею полковник Олег Побережнюк, начштабу бригади Валерій Пастух був його кумом, а син останнього Владислав — хрещеником. Та й багато офіцерів також були давніми знайомими командира бригади, що пояснювалося службою дружини Олега Побережнюка — Ірини, у Кам'янці-Подільському ТЦК.

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