«Випадки бувають різні»: скандал навколо 211-ї бригади та реакція військових (відео)

Нещодавно командування Сухопутними військами ЗСУ було змушено реагувати на скандал після оприлюднення відео групи «Асгард» щодо конфлікту з радником командувача цього роду військ Олександром «Тихоходом» Дмітрієвим. А випадок у 211-й понтонно-мостовій бригаді Сил підтримки ЗСУ викликав реакцію як Генштабу, так і міністра оборони.

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Йдеться про розслідування «Української правди» щодо фактів фізичного насильства над військовослужбовцями, зловживань та «кумовства» в бригаді, в яку завдяки протекції деякі військові влаштувалися ледь не родинами.

В якості приклада наводиться начштабу бригади Валерій Пастух та його син Владислав — похресник командира бригади. Журналісти «УП» стверджували, що саме Пастух-молодший причетний до вимагання грошей у підлеглих та знущанні над ними. Також розслідувачі писали, що одного з військвих у якості покарання прив'язали до дерев'яного хреста (головне фото).

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Були оприлюднені й факти використання командуванням бригади військовослужбовців для власних потреб — на будівництві приватних будинків. До речі, за цими фактами ще минулого року було розпочате кримінальне провадження, яке тривай є досі.

А народна депутатка Юлія Яцик в ефірі Вечір.LIVE розповідала, що військових, які відмовлялися платити гроші, били так сильно, що у них ламалися кістки та розривалися внутрішні органи.

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«Йдеться про розриви внутрішніх органів, переломи кісток черепа, носа. Тобто істотні фізичні ушкодження. Крім того, катування. Всі знають про проблеми „аватарів“ у війську. Деякі командири вдаються до створення кліток. Це роблять, аби людина протверезіла в холоді. Однак у цьому випадку в клітках тримали осіб, які не згоджувалися співпрацювати з сином начальника штабу цієї бригади, виконувати завдання, надавати кошти», — зазначила Яцик.

За її словами, інформацію про ситуації в бригади члени тимчасової слідчої комісії отримали ще на початку осені цього року та спрямували її в Держбюро розслідувань.

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Тим часом в Міноборони заявили, що їм не надходила інформація про знущання з бійців. Про це в коментарі «Радіо Свобода» заявив речник Дмитро Лазуткін. Подібні явища в армії він назвав «ганебрими», але зауважив, що не може назвати їх масовими. «Українське військо — це понад мільйон військовослужбовців. Випадки трапляються різні. Інформації щодо цих випадків у нас не було», — сказав він.

У свою чергу міністр оборони Рустем Умєров наказав головній інспекції Міноборони перевірить факти викладені у статті. «Ми також зʼясуємо, чому так довго тривало розслідування цих ганебних речей Військовою службою правопорядку. Суспільство очікує пояснень, чому ситуація не була вирішена раніше. Моя позиція як міністра чітка: усі винні мають понести покарання», — додав він.

Міністр анонсував представлення законопроєкта про Військового омбудсмена, який «займатиметься захистом прав військовослужбовців і гарантуватиме прозорість у кожному подібному кейсі». Тим часом уповноважений Верховної Ради з питань прав людини Дмитро Лубінець заявив, що взяв під особистий контроль ситуацію в 211-й бригаді.

В Генштабі ЗСУ також повідомили про направлення комісії в бригаду для проведення службової перевірки, на час якої командира відсторонили від виконання службових обов’язків за посадою.



«Водночас слід зазначити, що за окремими вказаними фактами у вересні цього року вже була проведена службова перевірка. За її результатами були зібрані матеріали та передані до компетентних органів, де порушено відповідне кримінальне провадження», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що нещодавно журналістське розслідування стало причиною службового розслідування в структурах Головного сервісного центру МВС в Києві. Журналісти розповіли, як «рєшали» заробляють на електронній черзі, а люди вимушені ночувати просто неба біля центрів, аби отримати талончики.

Фото з сайту «Української правди»

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