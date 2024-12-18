Кумівство, алкоголь, хабарництво та побиття поки не покарані: суд не зміг вирішити, що робити з комбригом 211-ї бригади

Факти кумівства, знущань та хабарництва у 211-й бригаді Сил підтримки ЗСУ, що викликали резонанс у суспільстві, були відомі й раніше, проте ніхто не був за це покараний. Ймовірно, виникнуть із цим проблеми й зараз, оскільки командиру військової частини полковнику Олегу Побережнюку не змогли обрати запобіжний захід.

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Як повідомляє «Суспільне», 18 грудня судове засідання перенесли через відсутність на ньому адвоката підозрюваного, юрист проходив процедуру гемодіалізу. Хоча прокурор виступив проти перенесення засідання, суд все ж таки вирішили перенести на 19 грудня.

Скандал довкола 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ спалахнув після публікації розслідування «Української правди».

Як з'ясували журналісти, у військовій частині процвітало справжнє кумівство — командував нею полковник Олег Побережнюк, начштабу бригади Валерій Пастух був його кумом, а син останнього Владислав — хрещеником. Та й багато офіцерів також були давніми знайомими командира бригади, що пояснювалося службою дружини Олега Побережнюка — Ірини, у Кам'янці-Подільському ТЦК.

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Саме Владислава Пастуха військовослужбовці бригади звинувачували у знущаннях з бійців. Як з'ясували журналісти, бувши командиром взводу в частині хрещеного батька, Пастух-молодший бив бійців, одного прив'язав до дерев'яного хреста та на згадку сфотографувався з ним поряд. Робив він це не через «чистий» садизм, а з метою покарати тих, хто вживав алкоголь, але не хотів платити за це хабар.

Так, згідно із чинним законодавством, при виявленні факту вживання алкоголю військовослужбовцям на нього накладається штраф від 17 до 34 тисяч гривень. Однак можна було цього уникнути, заплативши від 5 до 20 тисяч гривень, а тих, хто відмовився «карав» цей Владислав Пастух. Втім, іноді замість знущань звучали погрози — перевести з безпечної 211-ї бригади в бойову частину на передовій.

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Під час внутрішніх перевірок усі ці факти з'ясувалися ще влітку, проте нікого не покарали. Владислава Пастуха перевели в іншу частину, а бійці, які розповіли про ситуацію в бригаді, опинилися в інших військових частинах, часто якраз піхотних.

Єдиним постраждалим став начштабу бригади Валерій Пастух, якого оштрафували на 34 тисячі гривень за незаконне преміювання 10 військовослужбовців. Також він заплатив державі 140 тисяч гривень, виплачених бійцям у вигляді премій.

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Разом з тим сам комбриг Олег Побережнюк будував будинок на Хмельниччині, використовуючи для цього працю бійців ремонтної роти бригади, яким було оформлено фіктивне відрядження на Херсонщину. При цьому військовослужбовцям нараховувалася премія за участь у бойових діях до 100 тисяч гривень, а у майбутньому вони могли б набути статусу УБД.

Такі дії комбрига кваліфікували як зловживання службовим становищем та відкрили кримінальне провадження стосовно Олега Побережнюка. Власне, саме в рамках його розслідування, а не дій кума та хрещеника, батька та сина Пастухів, у середу, 18 грудня, суд і не зміг обрати запобіжний захід для полковника. А от дію Валерія та Владислава Пастухов схоже ніяк не кваліфікували.

Втім, у Генштабі ЗСУ, Міністерстві оборони та апараті уповноваженого ВР з прав людини заявили про початок перевірки озвучених фактів та контроль над її ходом.

Раніше повідомляли про те, що журналістське розслідування спричинило службове розслідування у структурах Головного сервісного центру МВС у Києві. Журналісти розповіли, як «вирішили» заробляють на електронній черзі.

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