Голова Комітету з питань оборони Європарламенту Марі-Аґнес Штрак-Циммерманн вважає, що президент росії володимир путін готує напад на НАТО.

«Ми знаємо, що путін готується до можливого нападу на одну з країн НАТО наприкінці 20-х років, хоча така цифра завжди є здогадкою», — заявила політикиня у Страсбурзі.

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Вона не повідомила, звідки має таку інформацію, пише t-online.de.

Штрак-Циммерманн підкреслила, що питання полягає в тому, чи буде Європа у змозі захистити себе. Щодо можливого нападу росії на країну ЄС, вона сказала: «Сподіватися на те, що американці допоможуть нам вийти з цієї ситуації, наївно. Успіх путіна в Україні означатиме, що сусідні з Україною держави також більше не будуть у безпеці».

Крім того, вона висловилася на користь достатніх військових витрат. Відповідаючи на запитання, чи не слід для цього послабити німецьке боргове гальмо, вона сказала: «Будь-хто, хто має бюджет у 450 мільярдів євро на рік, а отже, один з найсильніших в Європі, може, звичайно, інвестувати в оборону, не залазячи в борги».

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