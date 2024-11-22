Збройні сили Великої Британії будуть готові воювати з росіянами «сьогодні вночі», якщо путін вторгнеться в іншу східноєвропейську країну. Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» публікували інтерв’ю з Валерієм Чалим, який вважає, що росія погрожує країнам Європи, США, НАТО, а воюють інші. В цьому головна проблема.

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«Якщо британську армію попросять воювати сьогодні, вона буде воювати сьогодні, — пояснив заступник начальника британського оборонного штабу Роб Магоуен на засіданні комітету з питань оборони Палати громад парламенту. — Хай ні у кого не буде ілюзій, якщо росіяни вторгнуться в Східну Європу сьогодні вночі, то ми зустрінемо їх у цій битві», пише Politico.

Цей коментар був відповіддю депутатам, які запитали Магоуена, скільки британських бригад зможуть дістатися східного флангу НАТО у разі значної ескалації з боку росії. Східноєвропейські члени НАТО, в тому числі Латвія і Естонія, нервово спостерігають за повномасштабним вторгненням росії в Україну, в той час як Фінляндія, яка межує з росією на сході, лише цього тижня попередила про диверсії на об'єктах критичної інфраструктури. Угода НАТО передбачає, що напад на одного члена Альянсу розглядається як напад на всіх. Незважаючи на жорсткі заяви Магоуена, залишається занепокоєння щодо військової спроможності Великої Британії у разі ескалації в Європі.

Лише минулого місяця міністр оборони Великої Британії Джон Хілі заявив в інтерв'ю Politico, що стан збройних сил «набагато гірший, ніж ми думали» після того, як його Лейбористська партія прийшла до влади влітку. Хілі оголосив, що Велика Британія скорочує п'ять військових кораблів і десяток військових вертольотів і безпілотників в рамках програми скорочення витрат. В даний час Британія проводить стратегічний оборонний аудит.

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Раніше повідомлялося, що на думку глави МЗС Великої Британії, Трамп не підтримає мирну угоду для України, яка означає перемогу путіна.

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