Я дуже тебе люблю: Дженніфер Лопес зворушила особистим дописом

Дженніфер Лопес, яка здивувала шанувальників поганими манерами, знайшла хвилину, щоб відзначити свою матір, Гваделупе «Лупе» Родрігез, у її 79-й день народження. У щирому дописі в Instagram 55-річна співачка та актриса висловила свою любов і вдячність своїй матері, яку вона з любов’ю називала #TheLupinator, пише Marca.

ВІДЕО ДНЯ

«З днем народження, мамо! Я дуже тебе люблю! Дякую, що ти завжди зі мною», — написала Лопес, поділившись каруселлю фотографій зі своєю мамою.

Зворушливий пост був зустрінутий виливом любові з боку шанувальників і друзів. «З днем народження, мама Лупе», — прокоментувала танцівниця Тера Перес, а інший фанат додав: «Велика любов на цих фотографіях! Лупе виглядає такою гарною та милою».

Це святкування дня народження відбувається під час серйозних змін для Лопес. Співачка тепер самотня жінка після її нещодавнього розриву з чоловіком Беном Аффлеком. Незважаючи на емоційні проблеми, Лопес зосередилася на своїй кар'єрі та особистому зростанні.

РЕКЛАМА

Святкування дня народження матері та роздуми про їхній зв’язок служать нагадуванням про систему підтримки, на яку Джей Ло покладається під час життєвих змін.

Раніше повідомлялося, що Дженніфер Лопес розплакалась і зізналася, що готова перепросити.

РЕКЛАМА

105

Читайте нас у Facebook