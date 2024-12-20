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Я дуже тебе люблю: Дженніфер Лопес зворушила особистим дописом

21:32 20 грудня 2024
Джей Ло та Гваделупе Родрігез

Дженніфер Лопес, яка здивувала шанувальників поганими манерами, знайшла хвилину, щоб відзначити свою матір, Гваделупе «Лупе» Родрігез, у її 79-й день народження. У щирому дописі в Instagram 55-річна співачка та актриса висловила свою любов і вдячність своїй матері, яку вона з любов’ю називала #TheLupinator, пише Marca.

«З днем народження, мамо! Я дуже тебе люблю! Дякую, що ти завжди зі мною», — написала Лопес, поділившись каруселлю фотографій зі своєю мамою.

Зворушливий пост був зустрінутий виливом любові з боку шанувальників і друзів. «З днем народження, мама Лупе», — прокоментувала танцівниця Тера Перес, а інший фанат додав: «Велика любов на цих фотографіях! Лупе виглядає такою гарною та милою».

Це святкування дня народження відбувається під час серйозних змін для Лопес. Співачка тепер самотня жінка після її нещодавнього розриву з чоловіком Беном Аффлеком. Незважаючи на емоційні проблеми, Лопес зосередилася на своїй кар'єрі та особистому зростанні.

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Святкування дня народження матері та роздуми про їхній зв’язок служать нагадуванням про систему підтримки, на яку Джей Ло покладається під час життєвих змін.

Раніше повідомлялося, що Дженніфер Лопес розплакалась і зізналася, що готова перепросити.

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