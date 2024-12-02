Дженніфер Лопес здивувала шанувальників поганими манерами

Дженніфер Лопес, яка, схоже, закрутила роман з охоронцем, знає, як справити враження. У відео в TikTok вона здивувала всіх своїм виглядом у приголомшливій чорній сукні, прикрашеній діамантами, доповненій такими ж сліпучими каблучками, які ловили кожен промінь світла. Однак не тільки діаманти додали драйву відео, пише Marca.

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Коли камера знімала крупним планом, несподівана деталь привернула увагу: Джей Ло у всій своїй елегантності жувала жуйку з відкритим ротом. Цей контраст між вишуканістю її вигляду та неформальністю жесту не залишився непоміченим шанувальниками, які швидко заполонили мережі коментарями.

2024 рік був непростим для артистки. Між скасуванням туру «This Is Me… Live tour» і розлученням з Беном Аффлеком Джей Ло пережила рік злетів і падінь. Попри те, що вони продовжують працювати разом над такими проєктами, як Unstoppable, подробиці про розрив продовжують обговорювати у мережах.

Та Дженніфер, схоже, сповнена рішучості рухатися далі, доводячи, що вона знає, як підтримувати своє життя яскравими моментами.

Раніше Дженніфер Лопес розповідала, чому довгий час не могла знайти роботу, і завдяки чому все змінилося.

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