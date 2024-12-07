«Чи достатньо мене для них?»: Джей Ло розповіла, чи важко бути матір’ю-одиначкою

Дженніфер Лопес — успішна та багата жінка, яку впізнають скрізь, концерти якої збирають тисячні зали. Разом із тим вона піклується про своїх дітей із сумнівами та занепокоєнням. Джей Ло, одна з найбільших фігур у сучасній музиці, задумалася, чи добре бути матір’ю-одиначкою для її близнюків Макса та Еммі. 55-річна попзірка розповіла про виховання 16-річних близнюків під час інтерв’ю для реклами свого нового фільму «Нестримні», пише видання Marca.

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«Я іноді була матір’ю-одиначкою у своєму житті, і я ставила собі питання: „Чи достатньо мене для них?“ — сказала вона Entertainment Weekly. — А правда в тому, що все, що вам потрібно, — це батько, який вас любить».

Дженніфер Лопес і її колишній чоловік Марк Ентоні стали батьками близнюків Макса й Еммі у 2008 році. Пара одружилася у 2004 році. Ентоні подав на розлучення у 2012 році.

Під час виступу на «Шоу Грема Нортона» минулого місяця Лопес розповіла про скасування свого туру «This Is Me… Live» у травні, щоб провести літо з Максом і Еммі.

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«Я вирішила взяти літню відпустку і побути вдома з дітьми, і я вважаю, що це було найкраще, що я робила у своєму житті», — сказала Лопес.

А щодо скасування туру, зірка сказала: «Мені не подобається так робити, і коли це стається, я люблю вибачатися перед шанувальниками, тому що я знаю, звідки більшість із них».

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Раніше Дженніфер Лопес здивувала шанувальників поганими манерами.

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