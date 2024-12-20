Стаю дедалі все спокійнішою: відома співачка вразила зізнанням

Популярна співачка Наталя Могилевська, яка показала результати схуднення, навчається самооборони. Разом зі старшою донькою вона проходить спеціальний курс. Про це Наталя розповіла на своїй сторінці у соціальній мережі та виклала відео «боротьби» з донькою.

ВІДЕО ДНЯ

— У сучасному світі жінки мають бути готовими подбати про свою безпеку, — сказала Наталя. — Це не означає жити у страху, це про силу, яку ти носиш у собі. Навчитися захищати себе — це інвестиція у власний спокій та свободу. Це важливо для кожної з нас.

Питання самооборони для жінки особливо актуально у підлітковому віці. У мене є всі підстави навчати доньку самооборони. Вона має успіхи, і я стаю дедалі все спокійнішою. Декілька прийомів має знати кожна людина. Скажу відверто, я займаюсь з нею. Виявилось, жінка теж може себе дуже серйозно захистити.

Наталя Могилевська показала момент тренування з донькою

РЕКЛАМА

Підписники підтримали рішення артистки у коментарях.

«Дуже делікатна тема, яка резонує з кожною жінкою, — зауважили у відповідь. — Захист себе — це не лише про фізичну безпеку, але й про внутрішню силу, впевненість і свободу… Ми маємо право бути сміливими, готовими постояти за себе і тих, хто поруч. Дякую за цей важливий меседж).»

РЕКЛАМА

«Найкраще, чому можна навчити дитину, особливо дівчинку», — вирішили шанувальники.

РЕКЛАМА

Раніше Наталя Могилевська зворушливо звернулася до молодшої доньки.

177

Читайте нас у Facebook