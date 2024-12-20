Популярний актор вдруге став батьком

Популярний актор та автор Студії «Квартал 95», яка потрапила у скандал, Володимир Мартинець вдруге став батьком. Радісною новиною гуморист поділився за лаштунками зйомок телепроєкту у рубриці «ЖВЛ Представляє» в «Сніданку з 1+1». Стало відомо, що у Володимира народився син.

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— Ми смілива родина, розуміємо, що демографічна ситуація в кризовому стані, — розказав гуморист. — Тому ми до цього підійшли дуже рішуче.

Володимир поділився, що у них з дружиною були партнерські пологи. А от народження першої дитини він пропустив, бо знаходився у гастрольному турі.

— Цього разу все склалося інакше — я був поруч із дружиною та підтримував її, — сказав Володимир. - Донька дуже хотіла братика, тож відкрию вам невеличку таємницю: для неї це була надзвичайно важлива подія, якої вона довго чекала.

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Володимир зізнався, що не проти мати ще дітей.

— Тільки треба тепер запитати про це у дружини, — додав гуморист.

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Раніше популярний телеведучий та шоумен Володимир Остапчук, який нещодавно втретє став батьком, вперше показав новонародженого сина.

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