Навіть припинило дратувати: Володимир Остапчук вперше показав новонародженого сина

Популярний телеведучий та шоумен Володимир Остапчук, який нещодавно втретє став батьком, показав обличчя новонародженого сина. На своїй сторінці у соціальній мережі Володимир виклав світлини з пологового, де перебував весь час поряд з дружиною Катериною. Відомо, що хлопчика назвали Тимофієм. Про свій досвід народження першої дитини поділилася і Катя.

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«Я знала, що після пологів гормони дуже впливають на організм, але щоб настільки, — зізналася молода матуся. — Кожного разу, коли дивлюся на нього, у мене всередині ніби щось розквітає. Мене навіть припинило дратувати в чоловікові те, що завжди дратувало. Ну, типу те, що він голосно розмовляє, наприклад. Я наче стала найдобрішою людиною у світі: така, знаєте, блаженна (Вова, якщо ти дочитав до цього моменту, то воно як зʼявилося раптово, так і може зникнути, тому насолоджуйся сповна поки тим, що можеш голосно розмовляти)».

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Катерина подякувала столичному пологовому, у якому народила сина та зазначила: «Іноді мені здається, що вони й дитину виховають замість мене: настільки тут всі турботливі».

Підписники привітали молоду маму та побажали здоровʼя дитині.

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«Вітаємо! Щастя долі», — написала Лілія Ребрик.

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«Вітаємо Тимофія у цьому несправедливому, але одночасно прекрасному світі», — додали у коментарях.

«Який гарненький, — зауважили. — Хай росте здоровим та щасливим під мирним небом».

Нагадаємо, відома шеф-кухарка очікує на народження першої дитини.

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