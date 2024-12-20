Має бути справедливий результат: Блінкен висловився про Україну в НАТО

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати просувають членство України в НАТО, бо це найкраща гарантія безпеки для країни. Також, вважає він, непоганою гарантією може стати й присутність європейського військового контингенту на лінії розмежування після укладення справедливого і тривалого миру, пише «Голос Америки».

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«За часів президентства Байдена не було ознак того, що рф готова обговорювати врегулювання війни проти України. Тепер ситуація може змінюватись. Байден намагався забезпечити Україну усім необхідним для захисту від російської агресії, але уникав прямого конфлікту між США та рф. Ми не хочемо прямого конфлікту між ядерними державами. Я думаю, що він надзвичайно добре впорався з цим», — сказав держсекретар США.

Блінкен додав, що США хочуть припинення вогню, в основі якого була б сильна Україна з демократичного, економічного та військового погляду.

«Має бути справедливий результат, і він має бути довготривалим. І він не буде довготривалим, якщо не буде принципово справедливим, чи якщо просто відкриє двері для майбутньої російської агресії через рік, два роки, п’ять років», — заявив Блінкен.

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На думку держсекретаря, будь-яке перемир’я для російського президента путіна стане можливістю відпочити, переозброїтися й знову напасти у потрібний момент.

«Ми вивели Україну на шлях членства в НАТО. І послідовні саміти НАТО були дуже чіткими щодо цього», — додав він.

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Раніше колишній директор у справах Європи та Азії в Раді нацбезпеки та ексрадник держсекретаря США Метью Брайза заявив, що остаточною гарантією безпеки для України є її членство в НАТО.

Також у США прокоментували участь солдат КНДР в боях на Курщині.

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