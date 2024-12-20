ЗСУ перетворили річку в Курській області у «природний бар’єр» проти солдатів КНДР — ЗМІ
Коли північнокорейський 11-й армійський корпус нарешті вступив у бій по краях 250-кілометрової ділянки, яку українські війська утримують на заході Курської області росії, довгі шеренги північнокорейської піхоти врізалися в стіну української вогневої потужності. Усі штурми, окрім одного, закінчилися кривавою поразкою, в результаті якої загинуло і було поранено до 200 північнокорейців із загальною чисельністю розгорнутого війська близько 12 000 осіб, пише видання Forbes.
Але атаки не припинилися.
«Північнокорейські солдати пішли на штурм масово або, точніше, натовпом», — повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко.
Український гарнізон у Плеховому врешті-решт відступив, коли зі сходу атакувала третя хвиля північнокорейців.
Але відступ був прорахованим, вважають в українському Центрі оборонних стратегій. Українські війська «не чіплялися за Плехове за будь-яку ціну, а відійшли на північ від річки Псел».
Це створило значний природний бар'єр між об'єднаними російсько-північнокорейськими силами та головним українським підрозділом у цьому районі — 61-ю механізованою бригадою.
«Це змушує ворога перетинати відкриту місцевість, щоб атакувати позиції, розташування яких йому невідоме, і все це під ударами БПЛА й артилерії», — повідомляє Центр оборонних стратегій (CDS).
Окопавшись на північ і захід від звивистого Псла, українці відчайдушно обстрілюють північних корейців і росіян, які намагаються підійти до річки, переправитися через неї та створити там плацдарм.
«Десятки штурмів за останні кілька днів закінчилися на далеких підступах до української оборони», — повідомляє CDS.
Невдалі атаки додали до зростаючого списку втрат росії та Північної Кореї. Лише за перші дні бойових дій 11-й армійський корпус Північної Кореї, можливо, втратив 4% особового складу — рівень втрат, який є неприйнятним у довгостроковій перспективі. Українці «вміло використовують рельєф місцевості й тактику маневру», — стверджують в CDS.
Нагадаємо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин надав росії не тільки близько 12 000 військових, а й запаси зброї. Однак розгортання військ КНДР в Україні несе для корейського диктатора великі ризики, вважають експерти.9
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