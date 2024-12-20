ЗСУ перетворили річку в Курській області у «природний бар’єр» проти солдатів КНДР — ЗМІ

Коли північнокорейський 11-й армійський корпус нарешті вступив у бій по краях 250-кілометрової ділянки, яку українські війська утримують на заході Курської області росії, довгі шеренги північнокорейської піхоти врізалися в стіну української вогневої потужності. Усі штурми, окрім одного, закінчилися кривавою поразкою, в результаті якої загинуло і було поранено до 200 північнокорейців із загальною чисельністю розгорнутого війська близько 12 000 осіб, пише видання Forbes.

ВІДЕО ДНЯ

Але атаки не припинилися.

«Північнокорейські солдати пішли на штурм масово або, точніше, натовпом», — повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко.

Український гарнізон у Плеховому врешті-решт відступив, коли зі сходу атакувала третя хвиля північнокорейців.

РЕКЛАМА

Але відступ був прорахованим, вважають в українському Центрі оборонних стратегій. Українські війська «не чіплялися за Плехове за будь-яку ціну, а відійшли на північ від річки Псел».

Це створило значний природний бар'єр між об'єднаними російсько-північнокорейськими силами та головним українським підрозділом у цьому районі — 61-ю механізованою бригадою.

РЕКЛАМА

«Це змушує ворога перетинати відкриту місцевість, щоб атакувати позиції, розташування яких йому невідоме, і все це під ударами БПЛА й артилерії», — повідомляє Центр оборонних стратегій (CDS).

Окопавшись на північ і захід від звивистого Псла, українці відчайдушно обстрілюють північних корейців і росіян, які намагаються підійти до річки, переправитися через неї та створити там плацдарм.

РЕКЛАМА

«Десятки штурмів за останні кілька днів закінчилися на далеких підступах до української оборони», — повідомляє CDS.

Невдалі атаки додали до зростаючого списку втрат росії та Північної Кореї. Лише за перші дні бойових дій 11-й армійський корпус Північної Кореї, можливо, втратив 4% особового складу — рівень втрат, який є неприйнятним у довгостроковій перспективі. Українці «вміло використовують рельєф місцевості й тактику маневру», — стверджують в CDS.

Нагадаємо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин надав росії не тільки близько 12 000 військових, а й запаси зброї. Однак розгортання військ КНДР в Україні несе для корейського диктатора великі ризики, вважають експерти.

9

Читайте нас у Facebook