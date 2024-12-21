Переймають погані звички від росіян: як північнокорейські війська воюють на Курщині

Через два місяці після розгортання в Курській області росії майже 12-тисячний північнокорейський армійський корпус нарешті був задіяний у війні, пише The Telegraph. Для Північної Кореї це була можливість навчитися. Армія цієї країни не брала участі у великій сухопутній війні протягом семи десятиліть. І все ж північнокорейський лідер Кім Чен Ин очікує, що вона буде здатна перемогти надзвичайно добре оснащену південнокорейську армію, якщо напруженість у демілітаризованій зоні Кореї колись переросте у відкритий конфлікт. Уроки жорстокі й криваві. За майже три роки великої війни росіяни навчилися торгувати величезною кількістю людських життів заради додаткових територіальних здобутків. Це жахлива стратегія, але не завжди неефективна, йдеться у публікації.

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Втративши 10 000 бронемашин за перші два роки війни і намагаючись замінити ці втрати новим виробництвом і відновленням старої техніки часів холодної війни, російські сухопутні війська змінили тактику. Великі скоординовані механізовані атаки із залученням потенційно десятків одиниць техніки стали рідкістю. Невеликі безсистемні атаки піхоти, що марширує пішки, стали більш поширеними.

«Російські війська зараз розгортають крихітні підрозділи, іноді лише з двох солдатів, щоб промацати слабкі місця в українських лініях, — пояснює українська аналітична група Frontelligence Insight. — Коли вони виявляють вразливі місця, вони сигналізують про необхідність більшого підкріплення, часто у вигляді взводу або роти. Однак, поки такі проломи не знайдені, ці невеликі групи, іноді на мотоциклах, продовжують свої повторювані спроби, промацуючи проломи і виснажуючи захисників».

Ці пошуки ризиковані. Багато, якщо не більшість піхотних штурмових груп провалюють свої місії — і гинуть або отримують поранення в процесі. Але «москва може дозволити собі втрачати ці невеликі підрозділи щодня, оскільки постійний приплив нових солдатів гарантує, що тиск ніколи не ослабне», — зазначає Frontelligence Insight.

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Для кремля люди все ще залишаються дешевим ресурсом, навіть попри те, що російські втрати в Україні, можливо, перевищують 700 000 убитими та пораненими.

Чи є люди такою ж дешевою цінністю для Північної Кореї? Поки що так. Початкові атаки Північної Кореї в Курську копіювали російську тактику. Піхота атакувала українські позиції пішки. Якщо міни, безпілотники та артилерія розбивали одну хвилю піхоти, наступала друга і навіть третя хвиля. В підсумку половина північнокорейців, що йшли в атаку, загинула.

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Умови вздовж демілітаризованої зони у Кореї, де північнокорейські війська переважають південнокорейські у співвідношенні два до одного, — були б іншими. Південні корейці з їхньою розгалуженою і сучасною збройовою промисловістю навряд чи відчуватимуть нестачу боєприпасів. А найсучасніші південнокорейські військово-повітряні сили значно перевершують застарілі північнокорейські ВПС.

Раніше повідомлялося, що окупанти застосовують проти ЗСУ зброю виробництва КНДР, дуже небезпечну для української техніки.

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