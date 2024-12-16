Участь військових КНДР у війні проти України аналізують експерти ISW

Президент України Володимир Зеленський заявив 14 грудня, що російські військові задіяли північнокорейських солдатів у піхотних атаках у Курській області. Він додав, що російські військові включають «значну кількість» північнокорейських солдатів до складу російських підрозділів, що діють у Курській області, і що солдати з північної Кореї вже зазнали «помітних» втрат. Зеленський зазначив, що окупанти задіяли північнокорейських бійців лише в наступальних операціях у рф, але в майбутньому можуть використовувати їх на інших невизначених ділянках фронту. Це перша заява української офіційної особи про те, що північнокорейські війська проводять наступальні операції, після того, як 5 листопада міністр оборони України Рустем Умеров в інтерв'ю південнокорейській телерадіокомпанії KBS заявив, що українські війська беруть участь у «невеликих» зіткненнях з північнокорейськими військами в Курській області, йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

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Російські військові блогери нещодавно визнали, що північнокорейські війська беруть участь у наступальних операціях у Курській області, і 12 і 13 грудня заявили, що північнокорейські солдати брали участь у захопленні Плехово 6 грудня. Кілька з них стверджували, що північнокорейський спецназ захопив Плехово без допомоги російських військ, але один військовий блогер охарактеризував штурм як спільну російсько-північнокорейську операцію.

Геолокаційні кадри, опубліковані 14 грудня, показують приблизно 40 піхотинців, які проводять штурм на схід від Крем'яного, і деякі джерела стверджували, що на цих кадрах саме північнокорейці, хоча Інститут вивчення війни не може незалежно перевірити, чи зображені на них північнокорейські військові, чи російські військовослужбовці.

Російський військовий блогер заявив 14 грудня, що солдати російського 1427-го мотострілецького полку просунулися вперед біля російського Поречного (на північ від Суджі) за підтримки бійців з Північної Кореї.

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ISW раніше зазначала, що здатність бійців Північної Кореї вчитися і враховувати уроки, отримані під час бойових дій разом з росією, ймовірно, значно погіршиться, якщо російське військове командування буде використовувати північнокорейські війська в атаках з високим рівнем виснаження піхоти, в яких воно використовує більшість російських військовослужбовців.

Раніше повідомлялося, що команда Трампа веде переговори з Байденом та українськими чиновниками про припинення війни.

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