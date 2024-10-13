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Україна

росія торгує тілами в обмін на землю в Україні — ЗМІ

19:44 13 жовтня 2024
втрати РФ у війні

За останні тижні росія досягла певних успіхів у війні проти України, але дорогою ціною. Це був найкривавіший місяць у майже трирічній війні, заявили американські офіційні особи на умовах анонімності журналістам у Пентагоні. За їхніми словами, загальна кількість загиблих і поранених в росії перевищила 600 000 осіб.

Оцінка втрат, що більш ніж у 40 разів перевищує втрати росії під час десятирічного вторгнення в Афганістан у 1990-х роках, збігається з попередніми українськими оцінками, але розповідає лише частину історії, пише Politico.

За останні кілька місяців російські війська закріпилися на сході України, захопивши кілька ключових міст, які українці вперто утримували, попри масовані російські атаки.

За словами одного з посадовців, наполегливі та криваві атаки наближають завоювання міста Покровськ на Донбасі, головного транспортного вузла для українських сил на передовій. Втрата міста стане серйозним ударом для українських сил, які ведуть бойові дії на сотнях кілометрів лінії фронту.

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Російські наступальні дії з літа складаються з масованих артилерійських обстрілів, за якими слідують великі пересування військ. Солдати стрімголов кидаються на добре укріплені українські позиції, що призводить до тисяч жертв, оскільки московське командування, схоже, вирішило застосувати стратегію торгівлі живими людьми в обмін на землю. І ситуація не зміниться, принаймні в короткостроковій перспективі.

«Вони намагалися подолати українські обстріли за допомогою масованих маневрів, — сказав військовий чиновник. — Якщо ви подивитеся на ділянку фронту навколо Покровська, то кількість російських військ там просто вражає. Це десятки тисяч людей, які вони зосередили на цій дуже маленькій території».

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Раніше повідомлялося, що ворог відновив активність на Придніпровському напрямку, кількість штурмів там зросла.

Фото: Оперативне командування «Схід»

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