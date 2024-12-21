Одна з країн Європи заборонила в'їзд у країну легковиків, які не пройшли техогляд

В Румунії, яка прийняла у себе багато українських біженців, змінили правила перетину кордону на авто — до трьох звичайних вимог про посвідчення особи, водія й техпаспорта додався ще один пункт. Про це повідомили в Держмитслужбі України.

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Так, окрім свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу треба надати довідку про проходження періодичного технічного огляду.

Зазначимо, що техогляд для приватних легкових авто в Україні необов'язковий, чого не скажеш про країни Євросоюзу.

«Зазначається, що згадана національна правова норма діє на всій території Румунії та поширюється на всіх осіб відповідно до положень Конвенції про дорожній рух від 1968 року (Віденська конвенція). Таким чином, забороняється рух транспортних засобів дорогами загального користування без періодичного технічного огляду або з простроченим періодичним технічним оглядом», — йдеться у повідомленні.

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Це стосується не лише автомобілів української реєстрації, оскільки довідку про проходження періодичного технічного огляду повинен мати будь-який автомобіль чи мотоцикл — законодавча норма не робить винятків жодному транспортному засобу.

Як писали «ФАКТИ», Німеччина та Польща запроваджують нові правила для українців з автомобілями.

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Фото: Чернівецька облрада

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