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Таро-прогноз на 22 грудня: що передбачає Левам «Сімка Мечів», а Водоліям — «Лицар Кубків»

8:47 22 грудня 2024
Таро-прогноз на 22 грудня&nbsp;— Поради тарологів для кожного знака Зодіаку

Фахівці з гадання на картах Таро склали прогноз на 22 грудня для всіх знаків Зодіаку. Поради карт допоможуть подолати труднощі, знайти відповіді та зміцнити свої наміри, пише slovofraza.com.

КОЗЕРІГ — Четвірка Кубків
Козероги можуть відчути втому чи невдоволення поточною ситуацією. Не замикайтеся у собі та намагайтеся знаходити радість у простих речах.

ВОДОЛІЙ — Лицар Кубків
Водолії можуть надихнути оточуючих своєю добротою та чуйністю. Це також добрий день для вираження своїх почуттів.

РИБИ — Двійка Жезлів
Риби можуть відчути необхідність вибрати між кількома варіантами. Це день, щоб обміркувати свої цілі та шляхи досягнення.

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ОВЕН — Верховна Жриця
Овнам важливо довіритися своїм передчуттям і не ігнорувати знаки, які підказує доля. Постарайтеся не розпорошуватися на дрібниці і зосередитися на головному.

ТЕЛЕЦЬ — Паж Жезлів
Для Тельців цей день може стати відправною точкою для цікавих починань, які принесуть радість та задоволення. Важливо не упускати можливостей.

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БЛИЗНЮКИ — Вісімка Денаріїв
Близнюки сьогодні можуть розпочати освоювати нові навички. Важливо зосередитись на деталях і не боятися рутинних завдань.

РАК — Валет Денаріїв
Ракам сьогодні відкриються нові можливості, особливо у фінансовій чи професійній сфері. Цей день також сприятливий для навчання та розвитку.

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ЛЕВ — Сімка Мечів
Левам важливо тримати свої плани в секреті і не піддаватися спокусі вирішувати проблеми обхідними шляхами. Чесність допоможе уникнути неприємностей.

ДІВА — Мир
Діви зможуть відчути задоволення від досягнутих цілей. Це час, щоб насолодитися плодами своєї праці.

ТЕРЕЗИ — Лицар Жезлів
Терези можуть відчути приплив енергії та бажання діяти швидко. Потрібно постаратися зберегти баланс між ентузіазмом та розсудливістю.

СКОРПІОН — Четвірка Жезлів
У Скорпіонів день сприятливий для зміцнення стосунків, відпочинку та святкування успіхів. Це також чудовий час для вирішення домашніх питань.

СТРІЛЕЦЬ — Туз Мечів
Стрільці можуть знайти відповіді на складні питання або зробити важливе відкриття. Ваша сила полягає у здатності приймати чіткі та логічні рішення.

Раніше «ФАКТИ» опублікували східний гороскоп на тиждень з 23 по 29 грудня.

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