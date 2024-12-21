Таро-прогноз на 22 грудня: що передбачає Левам «Сімка Мечів», а Водоліям — «Лицар Кубків»
Фахівці з гадання на картах Таро склали прогноз на 22 грудня для всіх знаків Зодіаку. Поради карт допоможуть подолати труднощі, знайти відповіді та зміцнити свої наміри, пише slovofraza.com.
КОЗЕРІГ — Четвірка Кубків
Козероги можуть відчути втому чи невдоволення поточною ситуацією. Не замикайтеся у собі та намагайтеся знаходити радість у простих речах.
ВОДОЛІЙ — Лицар Кубків
Водолії можуть надихнути оточуючих своєю добротою та чуйністю. Це також добрий день для вираження своїх почуттів.
РИБИ — Двійка Жезлів
Риби можуть відчути необхідність вибрати між кількома варіантами. Це день, щоб обміркувати свої цілі та шляхи досягнення.
ОВЕН — Верховна Жриця
Овнам важливо довіритися своїм передчуттям і не ігнорувати знаки, які підказує доля. Постарайтеся не розпорошуватися на дрібниці і зосередитися на головному.
ТЕЛЕЦЬ — Паж Жезлів
Для Тельців цей день може стати відправною точкою для цікавих починань, які принесуть радість та задоволення. Важливо не упускати можливостей.
БЛИЗНЮКИ — Вісімка Денаріїв
Близнюки сьогодні можуть розпочати освоювати нові навички. Важливо зосередитись на деталях і не боятися рутинних завдань.
РАК — Валет Денаріїв
Ракам сьогодні відкриються нові можливості, особливо у фінансовій чи професійній сфері. Цей день також сприятливий для навчання та розвитку.
ЛЕВ — Сімка Мечів
Левам важливо тримати свої плани в секреті і не піддаватися спокусі вирішувати проблеми обхідними шляхами. Чесність допоможе уникнути неприємностей.
ДІВА — Мир
Діви зможуть відчути задоволення від досягнутих цілей. Це час, щоб насолодитися плодами своєї праці.
ТЕРЕЗИ — Лицар Жезлів
Терези можуть відчути приплив енергії та бажання діяти швидко. Потрібно постаратися зберегти баланс між ентузіазмом та розсудливістю.
СКОРПІОН — Четвірка Жезлів
У Скорпіонів день сприятливий для зміцнення стосунків, відпочинку та святкування успіхів. Це також чудовий час для вирішення домашніх питань.
СТРІЛЕЦЬ — Туз Мечів
Стрільці можуть знайти відповіді на складні питання або зробити важливе відкриття. Ваша сила полягає у здатності приймати чіткі та логічні рішення.
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