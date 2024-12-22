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Суспільство та люди

Допоможе дітям та внукам пенсіонерів: як використати новий документ в «Дії»

9:25 22 грудня 2024
Пенсіонерка

В той час, як для багатьох українців застосунок «Дія» асоціюється з «Національним кешбеком» та «тисячею Зеленського», його функціоналом можуть успішно користуватись майбутні та нинішні пенсіонери.

Зокрема, українці можуть оформлювати пенсійні посвідчення в електронному форматі, які будуть доступні в застосунку «Дія», говориться в повідомленні на порталі.

Для цього потрібно подати заявку онлайн через вебпортал Пенсійного фонду, використовуючи пенсійний запис і номер платника податків.

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«Пенсійне посвідчення в застосунку, а не в кишені», — йдеться в повідомленні.

Як оформити електронне пенсійне посвідчення

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Для подачі заявки на електронне посвідчення необхідно скористатися вебпорталом Пенсійного фонду України. Це можна зробити онлайн, що значно економить час. Що знадобиться:

  • пенсійний запис у Реєстрі застрахованих осіб;
  • номер платника податків.

В особистому кабінеті потрібно перейти в розділ «Щодо пенсійного забезпечення». Далі знадобиться:

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  • натиснути «Заява на виготовлення пенсійного посвідчення»;
  • вибрати «Заява на виготовлення пенсійного посвідчення в електронній формі (без виготовлення паперового аналога або платіжної картки)»;
  • заповнити та надіслати заяву; результат розгляду заяви з'явиться у розділі «Мої Звернення» — «Статус звернення».

Коли посвідчення буде готове, воно автоматично з’явиться у застосунку Дія. Залежно від типу пенсійного забезпечення процес інтеграції документа в Дію може відрізнятися:

  • пенсійне за віком підтягнеться автоматично;
  • пенсійне за інвалідністю, втратою годувальника чи за вислугу років потрібно додати власноруч. Для цього потрібно: у застосунку перейти до розділу з документами; обрати «Додати документ»; знайти пункт «Пенсійне посвідчення» та дотримуватись інструкцій.

«Відмова від паперових аналогів у пенсійному забезпеченні — це черговий крок до зручності та сучасності. Тепер немає потреби носити посвідчення із собою, адже воно завжди буде доступним у вашому смартфоні», — наголошують у ПФУ.

За словами представників фонду, нововведення має одразу кілька переваг:

  • швидкість оформлення: завдяки електронному формату документи оброблюються набагато швидше, ніж паперові;
  • зручність: більше не потрібно відвідувати держустанови — усе можна зробити онлайн;
  • безпечність: електронне посвідчення неможливо загубити або пошкодити, як паперовий варіант;
  • доступність: усі документи зберігаються в одному застосунку, що полегшує їх використання в повсякденному житті.

До речі, наявність такого посвідчення допоможе отримувати належні виплати навіть у тому випадку, якщо пенсіонер перебуває на окупованій території.

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