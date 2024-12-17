Законом не заборонено: банки почали забирати у боржників «тисячу Зеленського» з картки «Національного кешбеку»

Заявку на отримання тисячі гривень в рамках програми «Зимова єПідтримка» українці, які раніше оформили картку «Національний кешбек», можуть офомлювати як в «Дії», так і у банках-партнерів програми.

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В «Дії» повідомляють, що вже 4,4 млн людей по всій країні отримали гроші за цією програмою.

Втім, з'ясувалося, що цими коштами можуть скористатися не всі. Навіть якщо ця тисяча гривень й прийшла на банківську картку.

Так, під постом команди «Дія» у соцмережах одна із інтернет-користувачок поцікавилася, чи можуть стягувати «тисячу Зеленського «на вимогу стягувача». Жінка розповіла, що за рахунок цих коштів оплатила борги за комуналку, а залишок — 307 гриень — з неї стягнули.

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«Правоохоронні органи можуть накласти арешт на ваш рахунок за наявності відповідного рішення суду або іншої уповноваженої інстанції», — йдеться у відповіді.

Кошти можуть стягнути за наявності судового рішення, фото зі сторінки "Дії" у соцмережах

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Нагадаємо, що після запуску програми «Національний кешбек» з'ясувалося, що громадяни, підписуючи відповідний договір, дозволяли банкам надавати доступ до своєї інформації, що становить банківську таємницю, третім особам. Зокрема, про рух коштів по всім карткам людини. Втім, у Міністерстві економіки України заявили, що направили банкам роз'яснення про недоцільність надмірних вимог щодо розкриття банківських даних при реалізації програм «Зимова єПідтримка» та «Національний кешбек».

Фото з відкритих джерел

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