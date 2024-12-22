Частині пенсіонерів дозволять не платити за комунальні послуги: хто серед «щасливчиків»

В Кабміні пообіцяли не тільки «дотягувати» рівень пенсії до більш-менш пристойного рівня, але й допомогти частині пенсіонерів, дозволивши їм не сплачувати комунальні послуги.

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Про цей йдеться, зокрема, в постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї».

Відповідно до урядового документу, повністю звільняються від оплати послуг ЖКГ:

вчителі,

бібліотекарі,

медичні працівники,

працівники культури, які проживають у сільській місцевості.

Ці категорії громадян мають право на 100% пільгу на оплату житлово-комунальних послуг, нагадує видання «На пенсії».

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Інші види допомоги для пенсіонерів

Більшість пенсіонерів продовжують отримувати субсидії, які частково покривають витрати на комунальні послуги. Розмір такої допомоги залежить від сукупного доходу пенсіонера та вартості послуг.

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Особливі умови передбачені для громадян, які мешкають у будинках без централізованого опалення. Вони можуть отримати субсидії на придбання твердого палива. Ця допомога надається один раз на рік, а її сума може сягати 21 000 гривень.

Державна підтримка для пенсіонерів у вигляді пільг та субсидій спрямована на полегшення фінансового навантаження.

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«Зокрема, звільнення від сплати комунальних послуг є важливим кроком для підтримки громадян, які присвятили життя роботі у важливих для суспільства сферах», — додали в Пенсійному фонді.

В той же час, на думку експертів, дехто з пенсіонерів у наступному, 2025 році, може опинитися на межі виживання.

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