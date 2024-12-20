Пенсію будуть «дотягувати» до певної суми: що відомо про індексацію у березні

В Україні влада у майбутньому планує відмовитись від індексації пенсій, замінив її іншими інструментами.

Втім, на 2025 рік індексація пенсій передбачена чинним законодавством, гроші на неї закладені у бюджеті.

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Щодо обіцяної пенсійної реформи, то підвищення відчують не всі пенсіонери, йдеться у матеріалі OBOZ.UA.



Така ситуація пояснюється тим, що пенсія, яка розрахована за формулою (зараз це середня зарплата за три роки, помножена на відношення власної зарплати до середньої, на стаж у роках та на 1%), може бути значно меншою за фактичну виплату.

Наприклад, якщо за формулою пенсія має бути всього 1230 грн, Пенсійний фонд буде «дотягувати» виплату до розміру щонайменше до 2361 грн (а якщо це певна вікова група, то виплата буде більшою).

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За березневої індексації на певний коефіцієнт буде збільшуватись саме та пенсія, яка розрахована за формулою. Тобто в результаті може вийти, що навіть після підвищення, наприклад, на 8%, замість 1230 грн пенсія, яка порахована за формулою, становитиме 1328,4 грн. А платитимуть все одно 2361 грн.

Водночас точний відсоток для індексації пенсій буде відомий тільки наступного року, коли офіційна статистика підрахує динаміку зарплат та інфляцію. Нагадаємо, що розмір індексації становить суму половини від річної інфляції та половину від динаміки зростання зарплат за останні три роки.

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Згідно з оцінками НБУ, інфляція у 2024 році буде на рівні 9,7%. Половина цієї суми складе 4,85%. Водночас середня за три роки динаміка зарплат становитиме 12,7%. Половина цієї суми — 6,35%. У результаті індексація, за дуже приблизними розрахунками, може бути на рівні 11%.

Нагадаємо, що частині українських пенсіонерів держава буде доплачувати щомісяця більш ніж 2 тисячі грн.

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