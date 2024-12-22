Дні доленосних рішень: гороскоп на 22−23 грудня для всіх знаків Зодіаку

Сьогодні, в суботу, представники деяких знаків Зодіаку можуть знайти відповіді на складні питання або зробити важливе відкриття.



А чого очікувати більшості людей, які народжені під знаками всіх небесних світил, розповідає гороскоп, опублікований українським виданням.

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Овен

Даючи друзям, близьким і знайомим поради, за якими вони можуть звернутися, ґрунтуйтеся на власному досвіді — бажано, позитивному — так ви не помилитеся, а заразом налаштуєте їх на позитив.

Телець

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У неділю небажано поспішати з реалізацією планів, які ви склали — у вихідний необхідно відпочивати та накопичувати сили для майбутніх звершень, а от у понеділок можна поступово розпочинати роботу.

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Близнята

Плануючи роботу на сьогодення, один з яких є вихідним, а інший — буднім, не варто ставити перед собою багато різноспрямованих цілей, необхідно вибрати одну-дві і зосередитися на них.

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Рак

Найважливіші справи — як у неділю, так і у понеділок — потрібно планувати на першу половину дня, коли сил — і мотивації — у вас буде більше, а по обіді можна — і треба — відпочити.

Лев

Значну частину часу бажано присвятити підтягуванню «хвостів» — як у професійному, так і в побутовому плані: не завершивши старого, не вдасться стати до нового, хоч би якої сфери життя це стосувалося.

Діва

У взаєминах з оточенням не завадить хоча б невелика частка великодушності: не варто відштовхувати людину, яка, образивши вас, визнала свою провину і вирішила перепросити — треба дати їй ще один шанс.

Терези

Перш ніж прийти на допомогу людині, яка потребує її, подумайте про те, що ви, власне, можете зробити в такій ситуації: можливо, замість необхідної підтримки ви ще більше погіршите його становище.

Скорпіон

Представникам вашого знака, які давно збиралися купити — чи продати — нерухомість, цими днями не варто гаяти часу — необхідно діяти, використовуючи максимально сприятливі обставини.

Стрілець

Складаючи плани на найближчий час, дозвольте собі трохи помріяти — неймовірно, але факт: пункти, які ви водночас вважаєте найбільш фантастичними, а тому нездійсненними, збудуться насамперед.

Козоріг

Розв'язання важливого — як професійного, так і побутового — завдання скинеться на представників знака начебто звідкись з висоти, саме собою, тому немає сенсу, що є сили, битися довкола нього.

Водолій

У неділю зірки радять представникам знака навести лад у справах — як професійних, так і домашніх, тоді вже в понеділок можна буде розпочинати роботу над важливими проєктами.

Риби

Неділю має сенс витратити на підготовку до виступу, що чекає на вас у понеділок: складіть тези, які вам належить озвучити, і потренуйтеся в красномовстві та вмінні вести діалог.

Можливо, варто також звернути увагу і на поради східних астрологів щодо наступного тижня.



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