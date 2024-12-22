Меган Маркл не спілкується з королем Чарльзом: стали відомі подробиці

Помічниця редактора The Times Кейт Менсі повідомила, що герцогиня Сассекська «не спілкується з королем і королевою», у статті, де вона писала про рішення принца Гаррі подати до суду на уряд через позбавлення його охорони у Великій Британії. Кейт пояснила, що розмова між монархом і його молодшим сином не відбудеться, поки ситуація не буде вирішена. Вона написала: «Мені сказали, що рішення Гаррі подати позов на уряд у королівських судах є каменем спотикання. Гаррі оскаржує рішення Виконавчого комітету із захисту королівських осіб і громадських діячів (RAVEC), який вирішує, яка охорона надається для королівської сім’ї та інших VIP-персон. Королівська сім’я представлена в комітеті і брала участь в ухвалюванні рішення, яке позбавляє Гаррі автоматичного права на поліцейський захист у Британії», пише видання Hello.

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Менсі додала, що це ставить короля в складне становище, оскільки Гаррі було надано дозвіл на апеляцію.

«Поки справу не буде завершено, Чарльз мало що може сказати своєму синові. Що стосується Меган, то у неї немає спілкування з королем і королевою», — вважає Менсі.

До того, як Сассекси покинули Велику Британію, у Меган і Чарльза виникли тісні стосунки, і саме король вів її до вівтаря під час її весілля в 2018 році.

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У своїх мемуарах Spare Гаррі розповів, що всього за кілька тижнів після історичної події молодята поїхали до Шотландії, щоб провести час з Чарльзом.

«Зв'язок між Мег і татом, завжди міцний, став ще міцнішим, після того як ми поїхали до Шотландії, щоб провести з ним час. Одного разу, за коктейлями перед вечерею, з'ясувалося, що у Мег спільна дата народження з улюбленим батьком Ган-Ганом — 4 серпня. Ган-Ган — це ласкаве ім'я королеви Єлизавети, королеви-матері. — „Чудово“, — сказав тато з посмішкою, — додав Гаррі. — Згадавши Ган-Гана і зв'язок між нею і моєю нареченою, він раптом став бадьорим, розповідаючи історії, яких я ніколи не чув, по суті, хвалився перед Мег».

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Меган Маркл підштовхнула принца Гаррі «кинути» рідних.

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