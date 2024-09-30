«Він завжди буде мішенню»: як принц Гаррі розплачується за свої одкровення

Принц Гаррі «тільки себе має звинувачувати» у підвищеному ризику для безпеки Великобританії після того, як оприлюднив подробиці про те, скільки бойовиків Талібану він убив під час своєї служби в Афганістані, пише Еxpress

ВІДЕО ДНЯ

Шокуюче одкровення принца Гаррі сталося у його мемуарах Spare, де він згадав, що вбив 25 бойовиків Талібану в Афганістані. У Гаррі було два відрядження до Афганістану в 2007−08 роках і в 2012 році.

Напередодні поїздки принца до Сполученого Королівства виникли підвищені занепокоєння щодо його безпеки, але, згідно з добре обізнаним джерелом, Гаррі повинен звинувачувати в цьому лише себе. Як раніше писали «ФАКТИ», американський експерт з питань безпеки Кент Мойєр сказав: «Є дуже мотивовані люди, які будуть чекати свого часу, щоб здійснити напад».

«Причина, чому Гаррі став такою проблемою безпеки, пов'язана з коментарями, які він зробив про Талібан, — сказало джерело. — Через ці коментарі він завжди буде мішенню. Це те, в чому він повинен звинувачувати тільки себе».

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» писали, що принц Гаррі програв черговий суд у справі про його поліцейський захист у Великій Британії.

РЕКЛАМА

133

Читайте нас у Facebook