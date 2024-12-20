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Бруду не залишиться зовсім: експертка Марина розповіла, як прати речі в пакеті під час подорожі чи походу

19:00 20 грудня 2024
Машинне прання білизни в пакеті

Багатьом господаркам відома ситуація, коли необхідно терміново випрати пару речей. Що робити? Звичайно, кинути все у звичайну пральну машину та піти далі!

А якщо ви знаходитесь на дачі, чи в поході, де пралки просто немає?

Вихід підказала всюдисуща експерт Марина Жукова.

Вона запропонувала покроковий спосіб прання брудного рушника за допомогою поліетиленового пакету.

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Крок 1. Змочіть рушник водою, але щоб вода не капала з речі. Намильте рушник брусковим або рідким господарським милом — має з'явитися легка піна.

Крок 2. Помістіть намилений рушник у звичайний пакет — випустіть повітря та зав'яжіть.

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Крок 3. Залиште рушник у пакеті на 1−3 дні. Якщо пляма свіжа — достатньо 1 дня. Якщо застаріла — зачекайте три дні, періодично струшуючи пакет.

Крок 4. Дістаньте рушник з пакета, добре прополощіть його — і насолоджуйтесь результатом!

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Свої поради щодо організації прання у поході дали й інші зарубіжні блогери.

Нагадаємо також про лайфхаки Марини щодо прання постільної білизни.

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