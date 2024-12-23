У ТЦК йти не потрібно: у «Резерв+» з'явилася нова функція, яка «полегшує життя» військовозобов'язаним

В Міноборони, де раніше попереджали аспірантів та докторантів про тимчасову неможливість оформлення відстрочки у «Резерв+» до 30 грудня через технічні роботи, повідомили про новий сервіс у цьому додатку.

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«Якщо ви переїдете на нову адресу — впродовж тижня маєте повідомити ТЦК. Це правило діє давно, але на практиці виконання було ускладненим, забирало час. Запис до ТЦК, поїздка туди і черги до декількох годин — чи потрібно це, щоб змінити лише один момент в своїх даних? Тепер це можна зробити онлайн, через застосунок «Резерв+», — повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Послуга з повторного уточнення даних надає можливість військовозобов'язаним самостійно змінювати деякі дані у реєстрі.

Йдеться про номер телефону, електронну пошту та адресу проживання. Для того, аби скористатися цією послугою, в застосунку потрібно натиснути на свій електронний військово-обліковий документ, далі — «Уточнити контактні дані».

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Сервісом можна користуватися необмежену кількість разів, але тільки раз на 7 днів. Наразі оновлений застосунок Резерв+ вже доступний на Play Market та App Store.

Нагадаємо, що нещодавно парламент у першому читанні підтримав проєкт закону, згідно з якоим громадяни України при досягненні 17-річного віку автоматично ставатимуть на військовий облік. Для цього буде достатньо ідентифікуватися у застосунку «Резерв+», в якому згенерується військово-обліковий документ.

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Фото Pixabay

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