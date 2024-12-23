Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, який опинився під ракетним ударом росіян в Одессі, під час участі у саміті Північ-Південь у фінській Лапландії підтвердив непохитну підтримку Україну. Коли журналісти запитали його про послання росії та президенту путіну, він був рішучим у своїй позиції, пише Ekathimerini.

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«Послання дуже чітке: ми будемо продовжувати стояти поруч з Україною і беззастережно підтримувати її. Україна має сама визначати час проведення будь-яких переговорів з росією, але вона повинна робити це з позиції сили, а не слабкості», — сказав він.

Він також наголосив на ключових дискусіях щодо безпекових викликів та колективної оборони Європейського Союзу на тлі ескалації геополітичної напруженості.

«У нас буде дуже цікава дискусія щодо викликів, які стоять перед нами у сфері безпеки Європейського Союзу. Ми знаємо, що повинні виділяти більше ресурсів на нашу колективну оборону. Питання полягає в тому, як ми досягнемо цих цілей в епоху посилення геополітичних потрясінь», — сказав Міцотакіс журналістам.

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Раніше повідомлялася думка посла Франції Гаеля Весьєра про те, що вступ України до НАТО припинив би війну та посилив безпеку Європи.

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