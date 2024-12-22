Якщо путін нападе, ми повинні бути здатні вести війну: у Німеччині виступили із заявою

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, який відповів на критику щодо підтримки України, заявив, що Бундесвер має бути «готовим до війни». Але щоб бути екіпірованими на випадок надзвичайної ситуації, війська потребують більше грошей. Тому він закликав до значного збільшення оборонного бюджету.

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«З 2028 року нам потрібен оборонний бюджет щонайменше 80 мільярдів, швидше за все, 90 мільярдів євро на рік, щоб відповідати вимогам, які ми маємо у зв'язку з підвищеною безпековою ситуацією», — сказав Пісторіус в інтерв'ю газеті Funke Mediengruppe.

Він висловився за реформування боргового гальма з метою фінансування мільярдних витрат. «Я вважаю, що в цій ситуації політично неправильно жорстко дотримуватися боргового гальма, — сказав Пісторіус. — Якщо ми фінансуємо необхідні витрати на нашу оборону зі звичайного бюджету, це душить здатність держави діяти, ставить під загрозу соціальне забезпечення і посилює екстремістські партії».

Водночас Німеччина може зіткнутися зі значно більшими витратами по лінії НАТО. У кулуарних переговорах новообраний президент Дональд Трамп вимагав, щоб партнери по НАТО збільшили свій оборонний бюджет з двох до п'яти відсотків від їхнього економічного виробництва.

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Пісторіус також дав зрозуміти, як конкретно можуть виглядати наступні вимоги до військ: міністр оборони бачить розгортання Бундесверу в Німеччині, якщо миротворчі війська повинні будуть забезпечити припинення вогню в Україні.

«Як найбільша країна НАТО в Європі та найбільша економіка Європи, Німеччина не може стояти осторонь, не беручи участі в цьому процесі, — сказав Пісторіус. — Поки війна не закінчиться, на українській землі не буде жодного німецького солдата. Питання постане тоді, коли настане перемир'я або мир — і коли буде зрозуміло, як це виглядатиме. Поки що президент путін не показав, що він має хоча б найменший інтерес до переговорів».

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Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав європейців тиснути на свої уряди, щоб вони збільшили витрати на оборону.

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